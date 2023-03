Raúl de Molina le cuestionó a Clarissa Molina que ande mostrando el estómago… La querida dominicana está de presentadora invitada esta semana en ‘El Gordo y la Flaca’, ya que Lili Estefan se tomó unos días para festejar su cumpleaños, pero parece que su vestimenta no es del agrado del ex paparazzi.

“¿Es carnaval que tu vienes así, con la barriga al aire?”, le comenzó diciendo De Molina a Clari, quien con humor le respondió que había sacado las flores de paseo por la primavera. Es que la presentadora y actriz pensaba que Raúl se refería a que su pantalón y blusa eran floreados, nunca pensó que se refería a su estómago.

Por lo que De Molina siguió con el tema: “Por qué a las mujeres le gusta tanto estar enseñando el estómago en televisión, yo no entiendo”... Y Clari no se quedó en silencio y le respondió de inmediato.

“La que puede, puede, y la que no, que no lo haga”, y acto seguido se bajó el pantalón hasta por debajo del ombligo, mostrando que no se trataba de llevar la ropa de manera vulgar, que solo era mostrando un poquito de piel.

¿Qué hizo De Molina? ¡Se tapó la cara!… “Eso no es necesario, si tu luces bonita… Me has sorprendido”.

Y después de estos minutos dedicados al estómago de Clarissa, comenzaron con el show de entretenimiento de las tardes de Univision… Pero regresaron al tema cuando Daniela Di Giacomo, comenzó su segmento de moda y De Molina insistió con este, según él, ‘mal de las latinas en televisión’ de mostrar el estómago, “en los shows americanos no lo ves”, dijo.

Tanto Clari como Daniela le prometieron que le iban a traer ejemplos de presentadoras de la televisión anglo que también muestran su estómago.

Por cierto, para los que siguen preguntando si la querida dominicana sigue o no comprometida con Vicente Saavedra, pues te damos un rotundo ‘sí’, como el que ella le dio al empresario musical hace un año.

Y para ello te traemos la prueba, el anillo de compromiso que le dio Saavedra en una sorpresa que le hizo en la playa que trae en su dedo. En la siguiente foto, del lunes pasado, es decir ayer, podrás ver cómo brilla el diamante.

Clarissa Molina luce su anillo de compromiso con Vicente Saavedra. Foto: Clarissa Molina

Recordemos que comenzamos el año con la noticia de que Clarissa y Vicente habían pospuesto su boda, desde ese momento los rumores de separación han sido constantes, y, aunque aún no tienen fecha para el casamiento, él vendió la casa que compartían y ahora cada uno tiene su espacio, pero siguen juntos, con cero exposición pública.

MIRA AQUÍ LA PELEA POR EL ESTOMAGO DE CLARISSA:

