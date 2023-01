Clarissa Molina y los 5 modelitos con los que elevó la temperatura en redes

Luego de conquistar el corazón del público con su participación en certámenes de belleza y en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, la actriz Clarissa Molina se ha mantenido como la favorita de muchos gracias a su conexión con los fans a través de las redes sociales.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la famosa de 31 años ha deleitado la pupila de sus fanáticos con diversas postales con las que no solo ha dado una cátedra de estilo, también ha presumido los atributos que Dios le dio.

Por esta razón, te compartimos un recuento de los looks que se han viralizado en plataformas digitales, ¡que los disfrutes!

Fin de año glamuroso

Tremendo revuelo causó Clarissa Molina con el modelito que usó para despedirse del año 2022. Se trató de una ajustadísimo vestido verde de gala que se ciñó a su silueta de reloj de arena y mostró parte de su espalda gracias a un amplio escote.

Dolce & Gabbana Night

Cuando de elegancia y sensualidad se trata, la ex reina de belleza es experta en dar cátedras de estilo. Tal fue el caso de este total pink look compuesto por un costoso conjunto de la marca Dolce & Gabbana que acompañó con un blazer oversized. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Aberturas peligrosas

No podemos olvidarnos de aquel despampanante vestido blanco y negro de aberturas peligrosas en el busto, cintura y piernas, evidenciando sus atributos durante una gala de los premios. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Cinturita de infarto

La historia se repetiría unos meses después con un vestido de gala ajustadísimo que reveló su cinturita de avispa y resaltó el tono bronceado de su piel. En esa ocasión, Molina acudió a la gala de los Latin Grammy 2022 y se robó las miradas con su caminar y llamativo look. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Diosa de verano

Por último, pero no menos importante, tenemos aquella postal con la que Clarissa Molina hizo honor a su cumpleaños número 31. Para ello optó por un body de seda en color nude que presumió en una sensual pose desde la comodidad de su casa. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

