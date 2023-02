En microtanga de hilos Clarissa Molina se deja ver recostada en la arena y con el agua hasta la cintura

Clarissa Molina no deja de sorprender a sus seguidores en Instagram y ahora publicó un video en el que aparece recostada en la arena y con el agua hasta la cintura. Ella usó un microbikini con tanga de hilos pero hasta en ese lugar lució muy elegante, con sus gafas oscuras y un sombrero para protegerse del sol.

La bella conductora dominicana no duda en mostrar que la playa es uno de sus lugares favoritos, y en una serie de fotografías – que ya superan los 54,000 likes en esa red social- se dejó ver en bikini azul y presumiendo su perfecto bronceado. El mensaje que escribió junto a su post fue: “Siempre elegiría el mar! 🌊☀️🌴🥰”.

A Clarissa siempre se le ocurren ideas fuera de lo común, y en otro clip apareció ingresando a una tienda de conveniencia para comprar una botella de agua. Lo que llamó la atención de todos fue el atuendo que llevaba -un vestido de gala en color rojo-, con el cual lució espectacular. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

También te puede interesar:

-Clarissa Molina y los 5 modelitos con los que elevó la temperatura en redes

-En ajustados leggings negros Clarissa Molina mueve sus caderas al ritmo de “Monotonía” de Shakira