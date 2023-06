Lili Estefan arremete contra Clara Chía: “Está bastante desubicada”

La polémica batalla legal que enfrenta el periodista Jordi Martín en contra de Clara Chía y Gerard Piqué no ha dado tregua, desatando reacciones por parte del público y uno que otro famoso. Tal fue el caso de la conductora Lili Estefan, quien no se guardó nada y le dijo de todo a la nueva pareja del ex futbolista. ¡Aquí te contamos los detalles!

La conductora de ‘El Gordo y La Flaca’ no perdió la oportunidad de hablar acerca de la batalla legal por supuesto acoso que protagoniza uno de sus colaboradores del programa contra el ex de Shakira y su nueva pareja.

Fue durante la transmisión del programa que Lili Estefan se pronunció al respecto y tachó a Clara Chía de “desubicada” debido a su actitud. “Es una chica muy joven, inmadura, un poquito desubicada, porque el hecho de que esté con Piqué, bastante desubicada”, declaró.

Además, la cubana demostró que su apoyo está con la colombiana Shakira y le dio la razón a los temas que le ha dedicado a la polémica parejita: “Al final la canción Monotonía y todas las canciones que ha sacado, le están dando la razón a Shakira”, añadió.

Por su parte, el periodista Jordi Martín coincidió con los comentarios de Estefan y agregó que Clara Chía ha adoptado un papel de “víctima”, a pesar de haber sido su decisión iniciar una relación con Piqué y ponerse en el ojo de los medios de comunicación.

“Yo lo he dicho aquí, Lili, y tú también. Clara no puede ir con ese victimismo por bandera cuando se ha metido en un matrimonio”, sentenció el comunicador.

Cabe recalcar que a pesar de los intentos del ex futbolista y su pareja por ganar su disputa legal con el periodista no rindieron frutos, pues el juez señaló que no existen pruebas suficientes para otorgarles una orden de alejamiento contra Martín.

