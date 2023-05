Lili Estefan estrena nuevo look, ¡le dijo adiós a su larga melena!

La presentadora de televisión Lili Estefan nunca falla en sorprender al público y su más reciente hazaña lo comprueba. Y es que la famosa optó por someterse a una transformación de look que la hizo despedirse de su larga melena para darle la bienvenida a un corte en tendencia. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue durante la alfombra roja del Upfront de Telemundo, evento donde la cadena televisiva da a conocer los nuevos shows y programación que se podrá esperar el próximo 2024, que la conductora de ‘El Gordo y La Flaca’ mostró su cambio.

Para esta temporada de primavera, Lili Estefan optó por despedirse de su característica melena larga para dar paso a un corte estilo bob que le aportó jovialidad y frescura a su imagen.

No pasó mucho tiempo antes de que este cambio de look se volviera el tema de conversación en redes sociales una vez que las primeras imágenes del evento salieran a la luz. Por esta razón, los internautas no dudaron en llenarla de halagos que resonaron en su cuenta oficial de Instagram.

“Belleza!!! Me encanta ese corte”, “Te ves hermosa Lili con tu cabello corto”, “El pelo corto muy buen cambio”, “Preciosa con el pelo corto, luces más joven” y “Lili te queda muy lindo el pelo corto, si te lo estiras te verás bien bonita”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Seguir leyendo:

• El cambio físico de Dayanara Torres que provocó que Lili Estefan no la reconociera

• Raúl de Molina y Lili Estefan se disfrazan de Bad Bunny y Cardi B al estilo de la Met Gala 2023

• Clarissa Molina y Lili Estefan desatan suspiros en looks coloridos de primavera