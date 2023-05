Lili Estefan habla de los momentos no tan felices en El Gordo y La Flaca

Este 2023 El Gordo y La Flaca está celebrando sus primeros 25 años al aire y Lili Estefan concedió una entrevista para Mezcalent, en la que habló de algunos de los momentos que la han marcado en el show de Univision, entre ellas algunas de las cosas más tristes que ha vivido ahí.

“La Flaca” confesó que el momento más difícil que ha vivido en el programa estuvo relacionado con su compañero Raúl de Molina, y se trató de un episodio que ocurrió en los primeros años del show y fue cuando el conductor y su esposa Milie perdieron a los mellizos que esperaban.

“¡Imagínate! Ya lo habíamos anunciado, ya todo el mundo había mandado regalos, ya todo había pasado, todo el mundo estaba como esperando el desarrollo de la barriga de Millie”, comentó la presentadora. Y agregó, “habíamos tenido un ‘baby shower’ en el show y de momento tenemos que públicamente anunciar que Raúl y Millie habían perdido los mellizos, eso fue triste”.

Al igual que ese duro momento, el recuerdo más feliz que tiene estando en ese set tiene que ver con “El Gordo” y se trata del momento en el que regresó, tras someterse a una operación por cáncer de riñón. “Yo era la mujer más feliz del mundo, ¡cómo lo extrañé el tiempo que estuvo afuera!”.

Además, Lili contó cómo fue su entrevista para formar parte de El Gordo y La Flaca y que desde el primer momento el plan de Univision era que estuviera por muchos años al aire.

“Me acuerdo haber llegado a la oficina de Mario Rodríguez y que me dijo: ‘Lili Estefan te tienes que comprometer porque yo creo que esto va a ir pa’ largo, ustedes van a ser estilo Don Francisco, Cristina (Saralegui), El Gordo y La Flaca no puede tener otra Flaca a través de los años ni otro Gordo a través de los años; entonces ¿estás dispuesta?”, recordó.

Por último, Lili Estefan confesó que lo que nadie se imagina es que ella al mediodía come carne frita, chicharrones, empanadas y otros platillos no tan saludables, mientras que Raúl de Molina siempre está a dieta, aunque nunca pierde las libras necesarias.

“So, ¿qué te puedo explicar? Siempre me reprocha ‘¡tú eres ‘La Flaca’ y comes más que yo!’. A lo mejor la gente se imagina que yo soy la que está haciendo siempre dieta… no, no, ¡yo como de todo!”, dijo la conductora.

Sigue leyendo:

• La hija de Lili Estefan, Lina Luaces, debutó como reportera y se robó las miradas del público

• Raúl de Molina y Lili Estefan reaccionan a la ruptura de Clarissa Molina y Vicente Saavedra

• Lili Estefan estrena nuevo look, ¡le dijo adiós a su larga melena!