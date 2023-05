Raúl de Molina y Julio Sabala terminan con su “rivalidad” en vivo después de 15 años

Julio Sabala estuvo presente en el estudio de El Gordo y La Flaca y tras una divertida rivalidad de 15 años, por fin hizo las paces con Raúl de Molina, aunque se vivieron algunos momentos de tensión en el set del programa vespertino de Univision.

Dicho enfrentamiento comenzó a causa de unas fotografías que le tomó “El Gordo” al comediante con una expareja, justo unos días antes de que fungiera como presentador en Premio Lo Nuestro. Además, el dominicano asegura que una de sus notas sirvió como “el empujoncito” para que terminara otra de sus relaciones.

Este episodio incluyó uno de los momentos más memorables en los 25 años de historia del programa, cuando en uno de sus clásicos baños en jacuzzi, el conductor le regaló un cuadro enorme con una de las fotografías mencionadas y el dominicano reaccionó rompiéndolo en la cabeza de Raúl.

“No te lo tomes a broma, han pasado 15 años y gracias a esta hermosa lady, a Lili, que me la encontré en el restaurante de su tío, me hizo una reflexión y yo le hice caso y efectivamente, si yo le hice bromas y ella me las ha perdonado, por qué yo no te perdonaba a ti”, comentó Julio Sabala.

Además de revivir algunos de los momentos que vivió en sus visitas anteriores a El Gordo y La Flaca, el dominicano también invitó a ambos conductores del show a la celebración de sus 35 años de trayectoria, en el Hard Rock Live de Miami, siendo el primer comediante hispanoparlante que se presentará en dicho recinto, el próximo 17 de junio.

En este espectáculo el comediante presentará a sus nuevos personajes, entre los que se encuentran Bad Bunny, Maluma, Camilo y otras grandes figuras de la música actual.

