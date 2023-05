Raúl de Molina y ‘La Materialista’ se ven cara a cara por primera vez tras la polémica en Premios Juventud 2022

Casi un año después de que se armara una controversia durante la alfombra roja de Premios Juventud 2022 entre ‘La Materialista’ y Raúl de Molina, cuando salió a la luz un video en el que se aprecia que él se negó a saludarla de beso, ambos se reencontraron durante la emisión de ‘El Gordo y La Flaca’ desde Nueva York.

La dominicana comenzó su participación en el programa, agradeciendo a todo el pública que estaba apoyándola en el lugar en donde se estaba grabando el show. Por su parte, ‘El Gordo’ primero bromeó un poco con la situación que vivieron durante la entrega de premios y posteriormente quiso aclarar las cosas.

“Cuando te fui a saludar en Puerto Rico, tú viniste con una sonrisa muy grande, te saludé, te di la mano y no te di un beso porque me estaba preocupando del covid en aquel tiempo. Me daba miedo que me diera el covid, porque conozco gente que casi muere”, comentó el conductor.

Raúl de Molina también aclaró que él prefirió no saludarla de beso porque no sabía si se había hecho una prueba recientemente, pero que no lo hizo con mala intención.

Por su parte, ‘La Materialista’ mencionó que ella entendió su decisión en ese momento y que no le gusta quedarse con “las cosas no tan buenas”, aunque confesó que en ese momento le habría gustado que se la tragara la tierra. No obstante, le dijo que respeta que haya decidido cuidar su salud.

Al final, en esta ocasión el conductor sí le dio un beso y un abrazo, y también le agradeció por haber aceptado presentarse en el programa.

Sigue leyendo:

• Raúl de Molina estalla de orgullo por graduación de su hija, Mia de Molina, en Washington D.C.

• Conoce por dentro la casa de ‘La Materialista’, la dominicana que nos conquistó en ‘LCDLF’

• La Materialista llama “cacona” a la hija de Natti Natasha en LCDLF 3 y luego se disculpa