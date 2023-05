Raúl de Molina estalla de orgullo por graduación de su hija, Mia de Molina, en Washington D.C.

El conductor de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, está que brinca de alegría pues su hija, Mia de Molina, le cumplió el sueño de verla graduarse en la universidad. Por supuesto, la estrella de Univision mostró a sus seguidores y fanáticos en Instagram la emoción. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

“Se graduó @miademomo! @americanuniversity international business. Que Felicidad junto a toda su familia y amigas Happy Mother’s Day para @cubapalm por siempre estar más que pendiente de Mía”, escribió Raúl de Molina. El mensaje lo acompañó con imágenes de su hija recibiendo el diploma en su acto de grado en la American University en Washington, D.C. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Pero además, Mia de Molina le agradeció públicamente a sus padres, Raúl de Molina y Mily, por todo el apoyo desde que comenzó sus estudios en la universidad: “Con educación universitaria, se graduó ✨👩🏻‍🎓 GRACIAS DIOS, @rauldemolina & @cubapalm gracias por apoyar mi cinco años”. View this post on Instagram A post shared by Mia Teresa De Molina (@miademomo)

Raúl de Molina disfruta viajando

Hace pocos días, el compañero de Lili Estefan estuvo en Londres por la coronación del Rey Carlos III. Por supuesto, la estrella de El Gordo y La Flaca cautivó con sus ocurrencias y conocimiento de casa real. Mily de Molina, como es costumbre, lo acompañó y ambos disfrutaron de los festejos de la ciudad. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

Poco antes estuvo en Madrid. Ciudad predilecta por la pareja, sobre todo por el tema gastronómico. Son varias las veces que hemos visto al conductor de Univision en tierra ibérica. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

Justo por esos días también estuvo en Marruecos, donde el buen humor del cubano resaltó. Bailó la danza del vientre y hasta usó trajes típicos. Por supuesto, los comentarios divertidos no se hicieron esperar en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

