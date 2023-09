Aracely Arámbula explota contra Luis Miguel: “Tan grande como su ego que sea el corazón para sus hijos”

La actriz Aracely Arámbula tuvo un reciente encuentro con la prensa en el que dio unas explosivas declaraciones contra el cantante Luis Miguel, quien ella asegura que es un “deudor alimentario” con los hijos que tienen en común: Miguel y Daniel.

Durante años Aracely guardó silencio cuando le preguntaban por la relación entre el ídolo y sus retoños -quienes ya son unos adolescentes-, pero al parecer ya no lo hará. Dispuesta a defender a sus niños, y a desmentir lo que se dice de ella, se detuvo a responder lo que preguntaban los periodistas en la alfombra roja de ‘Vaselina Timbiriche’.

“Ya sabrán… Lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España que yo no les permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira, por eso yo lo aclaré y les puse es falso. Siempre ha tenido las puertas abiertas”, comenzó diciendo.

Luego, agregó: “Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver… Para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien”.

¿Ellos irán a un concierto a buscarlo?

La actriz sentenció: “Decían ‘tiene que estar ella presente’ pues era cuando tenían 4 y 6, pero ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él, así que ojalá que si él tiene esa conciencia de verlos los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos, o sea la verdad es que así como sale ese sol enorme tan grande… ‘no quiero decir nada malo, pero voy a decir las cosas que siento’… Tan grande como su ego que así de grande sea el corazón para sus hijos”.

Puso de ejemplo a otros cantantes como buenos padres

Arámbula comentó que considera que ser un artista reconocido no significa que tenga que alejarse de sus hijos y puso de ejemplo Chayanne y Alejandro Fernández como ídolos que son excelentes padres.

“El ser ídolo no quiere decir que no puede ser buen papá, vean a Alejandro Fernández con sus hijos en el escenario, con su nieta; Chayanne, gente que me ha atendido a mí con mucho cariño, con mucho corazón, que han atendido a mis hijos, que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración y cómo es posible…”, dijo cuestionando la relación de ‘LuisMi’ son sus niños relató Arámbula.

“Mis hijos tienen un papá que es un ídolo. ‘¡Qué bueno, qué padre!’ A mis hijos siempre les he dicho: ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos”, sentenció.

Sobre todas sus declaraciones aseguró que sus hijos y ella han ya conversado sobre lo que ella puede decir ante las cámaras de cómo ha sido la historia del cantante con ellos, a quienes se especula que no los ha visto en muchos años.

¿Qué dijo de Paloma Cuevas?

La protagonista de la recordada telenovela ‘Soy Tu Dueña’ fue consultada sobre qué opinan que el ‘Sol de México’ conviva con las hijas de Paloma Cuevas, su nueva novia, y con los suyos no. Sin filtros, pero siendo cuidadosa con sus palabras, aseguró que los hijos no tienen culpa de nada y recordó que la española y su exesposo, Enrique Ponce, son sus compadres porque bautizaron a uno de sus hijos.

“Mis hijos sí dijeron ‘mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esa señora?’ Y le dije: ‘bueno, mira, son las hijas de nuestros amigos, ellos no tienen la culpa de nada’. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron: ‘por qué si va para allá y no viene a mi escuela’ y le dije: ‘mi amor porque le gusta estar en España'”, contó sobre lo que opinan Miguel y Daniel.

