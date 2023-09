Captan a Michelle Salas en el concierto de su papá Luis Miguel ¿Lo convencerá de ir a su boda?

Ahora sí estamos que no nos la creemos, pues Michelle Salas nos dejó con la boca abierta después de ser captada en el concierto de su padre, Luis Miguel que dio en Las Vegas.

Se decía que estaban distanciados, pero al parecer podría ser todo lo contrario, pues Michelle asistió con su prometido. Esto después de que se armara un escándalo porque en las fotos de su preboda que celebró en la Ciudad de México, no se le vio a su famoso padre.

Eso sí, sólo se vio la asistencia de su tío Alejandro Basteri, hermano de Luismi. Pero justamente el cantante habría sido el gran ausente del evento.

Fue la madrugada de este sábado donde se hicieron virales las imágenes de Michelle en el concierto de su famoso papá. Quien está realizando la gira Luis Miguel Tour 2023 y que se alargará hasta el 2024.

Por lo que los rumores de reconciliación entre padre e hija también saltaron a la luz e incluso se revivió la esperanza de que el famoso sea quien entregue a Michelle Salas el día de su boda, misma que se celebrará en Italia y a la que no podrá asistir su bisabuela, Silvia Pinal.

Luis Miguel ya se encuentra en Estados Unidos, en su tercera parada para continuar con su gira de conciertos, y una de las primeras fechas que ofreció fue en Las Vegas, Nevada, un destino que se vio marcado porque entre los asistentes estuvo presente la familia del cantante.

Fue la revista mexicana Quien, la que compartió el video del momento, además de la modelo e influencer, quienes también disfrutaron del show fueron su prometido, Danilo Díaz, así como el hermano del Sol de México, Alejandro Basteri.

El esperado reencuentro entre padre e hija ocurrió en el Dolby Live at Park MGM la noche del viernes 15 de septiembre, aunque según los reportes antes de disfrutar de la noche y las canciones más icónicas de su padre, Michelle Salas cenó en el restaurante Wazuzu junto a Fer Medina y Mariana Otero, influencer y novia de Alejandro Basteri, respectivamente.

Asimismo, la misma publicación destacó que este encuentro no fue discreto, ya que la miembro de la Dinastía Pinal incluso se tomó algunas fotos con sus fans.

La grabación que rápidamente atrajo la atención de los fans muestra a una Michelle Salas disfrutando de las canciones de Luis Miguel desde la primera fila y con el apoyo incondicional de su prometido.

Para la ocasión, la hija de Luis Miguel no dudó en demostrar que es una de las mujeres más glamurosas del mundo del espectáculo, ya que llevó un elegante vestido nude entallado de mangas largas y cuello alto.

Este reencuentro causó sensación entre los fans de Michelle Salas y de Luis Miguel, además que trajo todo tipo de teorías e incluso revivió la esperanza de que sea el cantante quien entregue a su hija en el altar el día de su boda.

Pues desde hace varios meses se dio a conocer que por su apretada agenda él no asistirá a la unión matrimonial, mientras que la propia “bride to be” se ha mantenido al margen con declaraciones que no revelan muchos detalles.

Sigue leyendo:

Paloma Cuevas, novia de Luis Miguel, se despide del maestro Fernando Botero con desgarrador mensaje

Michelle Salas no invitó a su boda a sus dos tías más famosas ¡Esto dijeron!

Luis Miguel se puso muy romántico y le hizo lujosos regalos a Paloma Cuevas por su cumpleaños

¡Confirmado! Stephanie Salas entregará a Michelle Salas en el altar ¿Y Luis Miguel?

Michelle Salas celebra su preboda sin Luis Miguel y otras ausencias muy importantes

¡Inédito! Paloma Cuevas confirma que sigue con Luis Miguel en sus redes

¿Por qué Luis Miguel rompió en llanto en su último concierto en Chile? | VIDEO