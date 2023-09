¡Inédito! Paloma Cuevas confirma que sigue con Luis Miguel en sus redes

Todo parece indicar que la relación entre Paloma Cuevas y Luis Miguel está en su mejor momento, pues por primera vez la diseñadora española presumió a “El Sol de México” en sus redes sociales. La socialité compartió en su cuenta de Instagram una serie de videos y fotos en los que se puede ver al cantante arriba del escenario, algo que sorprendió a sus millones de seguidores, ya que pocas veces se anima a mostrar su admiración por el intérprete.

A pesar de que el romance entre Cuevas y el cantante de “La incondicional” se destapó hace varios meses, ninguno de los dos ha hablado al respecto; no obstante, se han dejado ver muy cariñosos en lugares públicos, como los lujosos restaurantes a los que asisten o los aeropuertos de las ciudades a las que viajan. Recientemente, la socialité acompañó al artista, de 53 años, al inicio de su gira “Luis Miguel Tour 2023” en Argentina y Chile.

Este viernes 8 de septiembre, Paloma Cuevas dejó a todos sorprendidos al hacer por primera vez una publicación de Luis Miguel. La española compartió en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece el intérprete de “La Bikina” en el escenario de uno de sus conciertos, pues se alcanzan a apreciar a los músicos que lo acompañan y público, mientras que él está en el centro cantando.

La diseñadora acompañó la postal con un sticker que decía “Viva México”, así como la frase “Orgullo de México” y una bandera del país, por lo que muchos especulan que además de unirse a las celebraciones por el Día de la Independencia, que será en los próximos días, también presumió que “Luismi” es uno de los mejores artistas de la nación, ya que posteriormente también publicó una canción de él.

En un segundo post, Paloma subió un video captado con dron de un concierto del cantante, ya que la cámara le va dando vueltas mientras que él está en el centro del escenario. La diseñadora musicalizó este pequeño clip con el tema “México en la piel” y también agregó una ilustración de un hombre con la bandera del país en la espalda. Es así como Cuevas mostró su admiración y amor por Luis Miguel, con el que mantiene una relación desde hace varios meses.

Luis Miguel y Paloma Cuevas iniciaron una relación en medio de la polémica, ya que la española fue esposa del torero Enrique Ponce, ex amigo del cantante. Sin embargo, las celebridades no le prestaron atención a las críticas y siguieron con su relación, la cual ya estaría por cumplir un año, según diferentes fuentes. La diseñadora viajó a América Latina para apoyar al intérprete de “La chica del bikini azul” en el inicio de su gira, no obstante, regresó a su país debido a sus compromisos personales.

