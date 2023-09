¿Luis Miguel ya tiene el anillo de compromiso para Paloma Cuevas? Esto sabemos

Desde que se confirmó su relación, Luis Miguel y Paloma Cuevas se han convertido en la pareja favorita del momento ya que en muchas ocasiones se les ha captado saliendo juntos y demostrándose su amor con distintas acciones que terminan por ser tan romáticas que sus fans no pueden resistirse a ellos, pero a pesar de toda esta miel, hace algunos días se especuló que ambos habían dado por finalizada su relación ya que Paloma fue vista regresando a España mientras que El Sol continúa con su gira, pero ahora sin la compañía de su amada.

No obstante, esto se encuentra muy alejado de la realidad ya que hace tan sólo algunas horas, Antonio Pérez Garibay, quien es padre del piloto Checo Pérez e íntimo amigo del cantante afirmó que los planes de boda han comenzado a sonar en la vida de la pareja, fue en una entrevista en donde el empresario destacó que, a pesar de no haber visto el supuesto anillo de compromiso, “suena por ahí” que El Sol se encuentra a punto de comprometerse con la diseñadora de modas, Paloma Cuevas.

Frente a las cámaras, Antonio Pérez confesó que debemos estar preparados para el anillo de compromiso ya que existen una marca de joyería bastante reconocida que se ha encargado de guardar celosamente el kilataje que tendrá este anillo, explicando así que Luis Miguel le pedirá matrimonio a Paloma Cuevas próximamente, tirando “la casa por la venta” y sin escatimar en gastos ya que el amor que se tienen el uno al otro es tan sólido que se han convertido en una familia.

Yo lo único que les digo es… prepárense para que vean ese anillo de compromiso […] Yo no lo he visto, pero suena por ahí […] Y hay una marca, una empresa en el mundo que es la número uno, que sabe el kilataje, afirmó con una sonrisa Antonio Pérez Garibay frente a las cámaras.

De la misma forma, el empresario afirmó que Luis Miguel ya forma parte de la familia de Paloma, por lo que es muy normal que conviva con sus hijas e incluso explica que jamás lo había visto así de enamorado, por lo que las canciones escritas en el pasado ahora adquieren un nuevo significado y es de esta manera que El Sol rinde homenaje al amor que existe entre él y Paloma; igualmente explicó que estamos viendo la mejor versión del cantante ya que hoy en día se encuentra “realizado y feliz”.

Vean sus movimientos, no lo tuvimos así ni a los 16 años, este es el mejor Micky y lo que viene para él en el futuro es maravilloso […] me encanta verlo como lo veo, me encanta ver su mirada, me encanta verlos de la mano, eso no lo habíamos visto en Luis Miguel, afirmó el empresario.

Es bien sabido que Luis Miguel ha mantenido con discreción sus relaciones sentimentales, evitando la exposición pública, sin embargo, su romance con Paloma Cuevas parece ser una excepción, ya que no ha tenido reparos en ser captado junto a su amada en diversas ocasiones. Desde que comenzaron su relación, la pareja no se ha separado, lo que demuestra un profundo amor y un compromiso serio por parte del cantante, quien ha sido durante mucho tiempo uno de los solteros más cotizados del espectáculo.

Sigue leyendo: