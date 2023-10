Don Omar confesó a Raúl de Molina que fue pastor y que huyó de su casa a los 14 años

El reconocido cantante de género urbano, Don Omar, ofreció una entrevista exclusiva al conductor del show de Univision “El Gordo y La Flaca“, Raúl de Molina. En ella, llegó a hablar hasta de su relación con su papá, la visión que tuvo de “superhéroe” de él y la dolorosa separación que atravesaron.

Don Omar, humildemente abrió su corazón y un lado muy personal e íntimo en una emotiva entrevista exclusiva con Raúl de Molina, estrella de Univision “Las Confesiones del Don” se pasea por sus grandes logros, derrotas, polémicas, así como anécdotas muy conmovedoras. Sin mencionar, las divertidas, que incluyen al actor de Hollywood, Vin Diesel.

Habló de sus idas y venidas de la música, de su rivalidad con Daddy Yankee, sus luchas y excesos. También de cómo se fue de su casa para perseguir sus sueños, su origen muy humilde y cómo se dedicó a la religión un tiempo siendo pastor de una iglesia.

Don Omar en entrevista con Raúl de Molina de El Gordo y La Flaca. Foto: Univision. Crédito: “El Gordo y Las Flaca” | Univision

También le ofreció a “El Gordo” consentido de la televisión hispana, su visión de cómo ve su pasado si echa mirada atrás. “Los errores de mi vida me han dado pinceladas de lo que soy. Mis errores de mi vida no los pretendo… A veces, que ni pretendo ni siquiera pedir perdón por ellos ¿Por qué? Porque ese error que yo cometí, me hizo quien soy hoy en día”, agregó Don Omar.

Hace más de 20 años, el cantante nacido en Puerto Rico debutó profesionalmente para hacer historia y marcar huellas. Mismas, que ni siquiera el escándalo más grande han podido borrar.

Don Omar pertenece a la generación que le abrió paso al reggaetón y que, sin duda, le ha hecho el camino más fácil a artistas actuales que gozan de increíble fama mundial: Bad Bunny, Karol G, Maluma, Arcangel, J Balvin, etc.

Su álbum “The Last Don” junto al éxito “Dale Don Dale“, rompió récord en las diferentes carteleras musicales. Con otros, no menos importantes, obtuvo diferentes discos de platino por sus ventas.

No hay duda, que es un artista que ha sabido aprender de las zancadillas de la vida y una latino que dejó el gentilicio en alto. Además, el boricua deja un mensaje muy claro a sus fans y al mundo: “No me importa otra cosa que ser feliz”.

