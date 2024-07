Verónica Castro informa sobre la operación de hombro a la que se sometió

El pasado jueves Verónica Castro fue sometida a una operación de hombro, lo cual alarmó a sus fans, pero ya está recuperándose en su casa. Ella ahora dio detalles sobre su estado de salud y los síntomas que provocaron su ingreso al hospital.

Entrevistada en el programa de televisión “Ventaneando”, la actriz de 71 años contó con detalle qué fue lo que sucedió: “Gracias por estar pendientes. Hubo un dolor medio raro que traía yo en el hombro, a lo mejor algún movimiento que hice y no me di cuenta, y bueno, dicen que el hombro es medio pesado, porque tiene muchos ligamentos y muchos huesitos, muchas articulaciones, y es complicado. Entonces pues había que operar”.

El conductor Daniel Bisogno le preguntó a Verónica si sus malestares siguen siendo consecuencia de un movimiento brusco que tuvo hace más de 20 años, al montar un elefante durante el inicio del reality show “Big Brother”. Ella contestó: “Sí, tiene que ver todo con el jalón del elefante, porque tuvieron que hacer primero lo de las cervicales para poderlas, digamos tratarlas, y poder meter la camarita para hacer la limpieza de todos los huesitos en el manguito rotador, y en el hombro y todo eso. Todo tiene que ver, porque pues obviamente cuando te pasó algo tan fuerte, tan grave, pues todo tiene consecuencias, y a la edad, que no ayuda nada”.

Verónica también informó que la intervención fue muy rápida y estuvo poco tiempo en el hospital: “Nada más un día. En la mañana fue la primera operación. Las dos fueron anestesias generales; la segunda ya por la tarde, y ya por la noche salí. Fue rápido todo. El doctor me dice que nada más debo estarme cuidando y estar checando que se me quite la molestia, pero no se me ha quitado la verdad, sigo con dolor”.

Por último, la también conductora comentó que no llevará una terapia para su recuperación: “Tratamiento especial no, pero sí tengo un montón de pastillas que me dieron aquí los doctores. Estoy tratando de mover lo más que se pueda el brazo con unos ejercicios, pero pues es complicado el hombro”. Y cuando la cuestionaron acerca de regresar a la televisión en un programa nocturno, Verónica dijo: “¿Me quieren de regreso? Pues hasta donde alcance. Bueno, ahora sí que hasta donde alcance, hasta donde llegue la cosa yo ahí estoy”.

