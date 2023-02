Verónica Castro recuerda el dramático accidente que provocó graves daños en su salud: “Mi desgracia”

Verónica Castro recordó el día que sufrió un aparatoso accidente mientras montaba un elefante y que le provocó severos daños a su salud, mismos que la obligaron a retirarse a pesar de que se encontraba en una de las mejores etapas de su vida y a nivel profesional.

Aunque la actriz mexicana se ha mantenido completamente alejada de la televisión durante los últimos años, continúa muy activa dentro de sus redes sociales, donde sorprendió a millones de seguidores publicando un dramático video en el que recordó el lamentable accidente que sufrió en el año 2004 mientras conducía el reality ‘Big Brother’ y que terminó cambiándole por completo la vida.

Fue a través de su cuenta de Twitter en donde la actriz, cantante y presentadora de exitosos programas nocturnos como ‘Mala Noche… ¡No!’ y ‘La Movida’ retomó el video de un usuario en el que se puede ver el momento exacto en el que hace un movimiento brusco mientras monta un elefante y continúa con su labor como conductora.

Y es que, al parecer, la madre de Cristian Castro perdió el control sobre el paquidermo debido al excesivo ruido del público, las luces y todo lo que ocurría en ese momento, lo que provocó que saliera corriendo con todo y la presentadora.

“Gracias por este video no pensé que existía, pero esta es la realidad de mi desgracia ahora, los dolores y la poca movilidad causados por ese animalito hermoso y un momento mágico. Y allí se quedó lo que me quedaba de salud. Gracias Dios mío y gracias Virgen Santa”, escribió en su mensaje.

Gracias por este Video no pensé que existía, pero esta es la realidad de mi desgracia ahora, y los dolores y la poca movilidad bueno causados por ese animalito hermoso y un momento mágico. Y allí se quedó lo que me quedaba de salud. 🙏🙇🏻‍♀️ gracias dios mío y gracias Virgen santa♥️ https://t.co/0yNUUb4LsK — Verónica Castro (@vrocastroficial) February 8, 2023

Pero esta no es la única ocasión en que Verónica Castro ha hablado de este desafortunado momento, pues fue hace unos meses cuando expresó su preocupación por Eugenio Derbez tras haber sufrido una aparatosa caída que le provocó múltiples fracturas en un hombro, lo que le recordó el accidente que sufrió hace casi una década durante el reality producido por Televisa, destacando que estuvo a punto de caer de un elefante y esto le provocó severos daños en las vértebras de las que hasta la fecha no ha logrado recuperarse, asegurando que este tipo de accidentes pueden llegar a cambiar por completo la vida.

“Yo como tuve un accidente muy fuerte que me cambió la vida y realmente no estoy bien, porque me sigue cambiando la vida, por ese mismo accidente perdí estos últimos 10 años de mi vida que son los peores… precisamente por un accidente el elefante que tuvimos en Big Brother”, explicó.

Asimismo, en febrero de 2022 la reconocida actriz que fue catalogada como uno de los rostros más hermosos de la televisión mexicana en 1970 sorprendió al confesar que la película “Cuando sea joven” probablemente sería la última que hace en su vida, haciendo referencia a los problemas de salud que le impiden hacer sus actividades con normalidad.

“Esta película es como un refresh para mí, porque la grabé hace tres años, y tal vez sea la última que haga en mi vida“, reveló para la revista Caras México.

También te puede interesar:

–Lety Calderón revela si Verónica Castro se encuentra en medio de una fuerte depresión

–Yolanda Andrade asegura que tiene “mucho que decir” si Verónica Castro la demanda

–Verónica Castro se defiende tras señalamientos de acoso a menores de edad: “Alguien las está manipulando”