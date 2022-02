Verónica Castro dice con orgullo que, a sus 70 años, le gustan sus canas y sus arrugas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Verónica Castro se siente orgullosa de los éxitos que ha alcanzado en su carrera, pero también de cómo luce a sus 70 años, por lo que a unos días de estrenar la que podría ser la última película de su vida, confiesa estar feliz con la edad que proyecta, con sus canas y sus arrugas.

En entrevista con la revista mexicana Caras, la estrella de la televisión dijo estar satisfecha con todo lo que ha logrado a lo largo de una trayectoria artística de más de 50 años, pero en especial, confiesa con orgullo que también disfruta ver sus cambios físicos y la imagen que proyecta a sus 70 años de edad.

Y aunque ha pasado varios años alejada del ojo público, nuevamente sorprendió al aparecer luciendo su espectacular belleza con su cabellera al natural.

“Me gustan mis 70 años, mis canas y mis arrugas”. Verónica Castro

La protagonista de la telenovela ‘Los Ricos También Lloran’, en la primera versión que se estrenó en 1979, revela que de vez en cuando sufre algunos olvidos, quizá propios de su edad, pero agradece a su público por ayudarla recordar su historia de vida e impecable carrera artística, pues son precisamente ellos quienes la hacen vivir nuevamente todos sus triunfos.

“Me gustan los abandonos de mi cabeza, porque a veces se me va la onda y que no me acuerdo de cosas, mas tengo a un público maravilloso que me recuerda toda mi carrera. Ese público me ha hecho regresar al pasado y me pongo muy feliz”, agregó.

La también presentadora se encuentra a unos días del gran estreno de la cinta “Cuando sea joven” en la que dará vida a una mujer madura que inesperadamente regresa a su juventud, historia en la que comparte créditos con la actriz Natasha Dupeyrón.

Asimismo, la reconocida actriz que fue catalogada como uno de los rostros más hermosos de la televisión mexicana en 1970, sorprendió al confesar que esta podría ser la última película que hace en su vida.

“Esta película es como unrefresh para mí, porque la grabé hace tres años, y tal vez sea la última que haga en mi vida“, añadió.

