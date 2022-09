Verónica Castro confiesa que está preocupada por la salud de Eugenio Derbez: “Estoy orando mucho por él”

Verónica Castro confesó estar preocupada por la salud de Eugenio Derbez, quien hace unas semanas sufrió un accidente que le provocó varias fracturas en el hombro derecho, y es que para la actriz tener este tipo de accidentes puede cambiar por completo la vida, tal como le pasó a ella.

El pasado 15 de septiembre se estrenó la película “Cuando Sea Joven” por lo que sus protagonistas Verónica Castro y Natasha Dupeyrón ofrecieron una serie de entrevistas en distintos medios de comunicación, uno de ellos el programa ‘Despeirta América’, donde ambas se mostraron emocionadas con su participación.

Pero debido a que dicha cinta se encuentra bajo la producción de Eugenio Derbez, Verónica Castro confesó estar muy preocupada debido al reciente accidente que sufrió el comediante, por lo que incluso sigue orando para que se recupere.

“Yo estoy muy preocupada, siempre le escribo ahí cositas porque estoy orando mucho por él, estoy muy preocupada por Eugenio”. Verónica Castro

La actriz recordó el accidente que sufrió hace una década durante el programa Big Brother, en donde estuvo a punto de caer de un elefante y esto le provocó varias fracturas de las que hasta la fecha no ha logrado recuperarse, asegurando que este tipo de accidentes pueden llegar a cambiar por completo la vida.

“Yo como tuve un accidente muy fuerte que me cambió la vida y realmente no estoy bien, porque me sigue cambiando la vida, por ese mismo accidente perdí estos últimos 10 años de mi vida que son los peores… precisamente por un accidente el elefante que tuvimos en Big Brother”, explicó.

Es por ello que lamenta todo lo que está pasando Eugenio Derbez, a quien considera su amigo y también forma parte importante de esta película que protagoniza.

“Siento que después de un accidente la vida es otra, es bien diferente y estoy muy preocupada por este compañero, amigo y que es el productor de la película”, detalló la estrella de cine y televisión.

Finalmente, Verónica Castro reveló que Eugenio Derbez se puso en contacto con ella para informarle que no podrían hacer la promoción como se tenía planeado.

“Tuvo a bien hacerme una llamada telefónica para avisarme que no podía hacer la promoción con nosotros”, puntualizó.

