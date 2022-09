Verónica Castro enseña a Pati Chapoy a usar filtros y sin miedo a las críticas lucieron rejuvenecidas

Tras la controversia generada por presumir fotografías con filtros, Verónica Castro dejó claro que no dejará de usarlos para exponer al máximo su belleza, pero esta vez en compañía de Pati Chapoy a quien le enseñó cómo usarlos, dejando un sorprendente resultado en el que ambas lucieron completamente rejuvenecidas.

Verónica Castro ha dado mucho de qué hablar en redes sociales por el continuo uso de filtros, en donde ha sido criticada por abusar de ellos y lucir irreconocible, además de elogios en los que aseguran que a sus 69 años sigue siendo una de las celebridades más bellas dentro y fuera de la pantalla.

No obstante, la querida actriz demostró una vez más que las aplicaciones se hicieron para usarlas, por lo que durante una visita que le hizo Pati Chapoy, ambas se divirtieron probando algunos efectos y sin miedo a las críticas los resultados terminaron por causar revuelo por lo rejuvenecidas que lucen.

Y es que la periodista acudió a la casa de Verónica Castro ubicada en Acapulco, Guerrero, para entrevistarla por el próximo estreno de la película “Cuando Sea Grande” que protagoniza y que se encuentra bajo la producción de Eugenio Derbez. Pero lo que definitivamente está causando revuelo fue la breve clase que dio la actriz para el uso de los filtros.

De acuerdo con un breve video compartido a través de Instagram, se puede ver lo bien que ambas la pasaron, teniendo como testigo al hijo menor de la estrella de televisión, Michelle Castro.

“Divertida @vrocastroficial enseñándome la aplicación que uso en la foto anterior… Ahí de testigo su hijo Michel”, escribió la conductora del programa ‘Ventaneando’.

Luego de varias pruebas, tomaron sorprendentes fotografías en las que Verónica Castro eliminó todas las arrugas de su rostro, por lo que de inmediato compartieron los resultados con sus seguidores, quienes dieron su opinión y también aplaudieron la nueva imagen de Pati Chapoy en la que luce completamente rejuvenecida. View this post on Instagram A post shared by Pati Chapoy (@chapoypati)

Por su parte, Verónica Castro recurrió a su cuenta de Twitter para publicar una fotografía en la que volvió a lucir su cabellera con canas y un rostro impecable. Pero aquí les hago nada con todos los filtros pic.twitter.com/k8c78w0YRs— Verónica Castro (@vrocastroficial) September 13, 2022

Pero demostrando que no le teme a las críticas y sigue gozando de una belleza espectacular, la mamá de Cristian Castro compartió una fotografía en la que se dejó ver completamente al natural sin filtros con la que le llovieron halagos. Gracias a todos por seguir las entrevistas tan lindas que me hicieron y sin filtro 👌🏻 pic.twitter.com/52dvecZvAX— Verónica Castro (@vrocastroficial) September 13, 2022

“La reina indiscutible”, “Guapísima como siempre”, “Tú siempre belleza con o sin filtros, no importa”, “Un poco de filtro pero no lo necesitas porque eres bellísima”, “Eres hermosa Vero”, “Gracias a usted por dejarnos verla así tan hermosa como es”, “Siempre tan bonita tu no ocupas filtro”, escribieron algunos fanáticos.

También te puede interesar:

–Verónica Castro presume foto con Johnny Depp: “Llegó el príncipe azul”

–Verónica Castro compara el cambio de look de su hijo con Christian Nodal y asegura que “le encantan”

–Verónica Castro responde a quienes critican sus canas y abuso de filtro en redes sociales: “Se me pasó la mano”