Verónica Castro compara el cambio de look de su hijo con Christian Nodal y asegura que “le encantan”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Al parecer los looks extravagantes se han convertido en una moda entre los cantantes llegando a provocar numerosas comparaciones, burlas y en algunas ocasiones crueles señalamientos. Sin embargo, hay quien prefiere tomar con humor las nuevas tendencias de la moda tal es el caso de Verónica Castro, quien decidió utilizar sus redes sociales para hacer un divertido comparativo entre su hijo Cristian y Christian Nodal ahora que ambos han experimentado pintar su cabello de colores llamativos.

Y es que la primera actriz se ha caracterizado por ser muy activa en sus diferentes perfiles sociales es por ello que luego de salir en defensa de Cristian Castro por sus recientes cambios de look, decidió sacar a relucir su sentido del humor ante sus seguidores de Twitter, cuenta en la que compartió un comparativo entre su hijo y Christian Nodal haciendo referencia al color de pelo que ambos han lucido en los últimos días.

En la imagen que fue acompañada con la frase: “me encantan“, aparece de un lado Cristian Castro con el pelo verde que lució recientemente en el programa de talentos argentino, ‘Canta Conmigo Ahora’. Mientras que del lado contrario colocó una foto del intérprete de “No te contaron mal” luciendo un tono de pelo morado.

Como era de esperarse, la imagen dividió opiniones, entre quienes apoyaron el talento de ambos cantantes y quienes aseguraron que el mejor es el hijo de Verónica Castro y Manuel “El Loco” Valdés.

“Christian es bello. No compares vero. Sé que estás enojada con él, pero no es para tanto”, “A mi también me encantan… Dos de las mejores voces de México y la vida es para divertirse y disfrutar”, “¿Quién es este que está al lado de Cristian?“, “A caray me encanta ver esta locura sana que tienen ambos, se divierten y le vale lo que digan”, “No se vaya a enojar Nodal cómo con J Balvin que hasta le compuso una canción por un meme como este”, “Hermosos y con talento natural”, “Puros locos, bueno uno es hijo de uno de ellos“, fueron tan solo algunos mensajes que recibió la también cantante.

Recordemos que, luego de recibir críticas y una ola de memes, Cristian Castro confesó durante el programa ‘Telenoche’ que decidió dar un cambio a su imagen para ofrecer algo nuevo en la televisión, por lo que solo estaba decidido a divertirse con el peinado que le hicieron.

“Estaba tratando de divertirme un poquito. Hay que diferenciarse de todos es como un circo, entonces hice algunos looks muy estrafalarios. Me disfrazaron de Troll, o algo así, no sé… me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión y estoy haciendo fachas distintas y raras”, y adelantó que venían peinados más intensos de lo que se ha visto hasta ahora.

También te podría interesar:

–Verónica Castro defiende a su hijo Cristian de las críticas por los exóticos looks que lució

–Verónica Castro sorprende al confesar que por fin encontró un papá para Cristian: “Es todo mi tipo”

–Pelucas de Cristian Castro son el hazme reír del Instagram