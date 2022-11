Lety Calderón revela si Verónica Castro se encuentra en medio de una fuerte depresión

Tras la polémica que se generó hace unos días en la que Verónica Castro fue señalada por sostener supuestas conversaciones inapropiadas con sus fanáticas menores de edad, situación que de acuerdo con varios medios le habría provocado una fuerte depresión, fue Lety Calderón quien desmintió que la reconocida actriz mexicana esté pasando por un mal momento.

La protagonista de la telenovela ‘Esmeralda’ compartió algunos detalles del encuentro que sostuvo con la madre de Cristian Castro en Acapulco, Guerrero, visita en la que ambas se divirtieron recordando algunas anécdotas.

“Es un amor, estuve con ella, me hizo favor de recibir en su casa de Acapulco, cotorreamos, me llevé a mi hijo (Luciano), chismeamos muy a gusto, y ya. Fue un ratito nada más pero me dio muchísimo gusto que me recibiera yo siempre la he admirado“, reveló ante la prensa.

Contrario a lo que se especula sobre el estado de salud de la artista de 70 años, Calderón aseguró que la vio muy bien y gozando del sentido del humor que la caracteriza.

“Yo la vi perfecta, preciosa, divina. La veía y decía: ‘¡Qué hermosa eres!’ pero por dentro y por fuera. Es una mujer muy sincera y me encanta su sentido del humor”. Leticia Calderón

Reiteró que siente un gran respeto por Verónica Castro y siempre le ha hecho saber que está dispuesta a darle un riñón si fuera necesario “porque ha sido una gran amiga”, e incluso ha sido muy empática con sus hijos.

Asimismo, Lety Calderón expresó sus deseos de ver nuevamente en la pantalla chica a la intérprete, por lo que si estuviera en sus manos ya la hubiera convencido de retomar su carrera.

“He admirado su carrera, todo lo que ha hecho, las horas de entretenimiento que nos ha regalado, las novelas, ella abrió las novelas internacionalmente. Claro que me encantaría verla en pantalla. La gocé mucho en las series“, señaló.

Cabe señalar que el encuentro fue dado a conocer por la misma Leticia Calderón a través de sus redes sociales, en donde compartió una fotografía en la que aparece posando “con la reina de reinas, Verónica Castro”, imagen que generó gran revuelo por la belleza que ambas derrocharon. View this post on Instagram A post shared by Lety Calderón (@letycalderon79)

