Lety Calderón revela que no le permiten visitar a Juan Collado en prisión: “Específicamente yo no puedo”

Lety Calderón reveló que sus hijos no han visitado a Juan Collado en prisión porque a ella no le tienen permitido entrar, pero al ser cuestionada sobre la posibilidad de que Yadhira Carrilo esté detrás de este impedimento, aseguró desconocerlo, aunque lo que sí dejó claro es que entre ellas nunca ha existido una amistad.

Durante la presentación de la nueva telenovela de TelevisaUnivision ‘El Amor Invencible’ que protagonizan Angelique Boyer y Danilo Carrera, la actriz Lety Calderón, quien también forma parte del elenco, habló brevemente con la prensa sobre la razón por la que sus hijos no han tenido la oportunidad de visitar a Juan Collado en el reclusorio en el que se encuentra, asegurando que es debido a que ella no tiene permiso para acompañarlos.

“Nosotros no tenemos manera de comunicarnos y no me dejan entrar a mí. Dicen que no hay permiso para que yo entre. Será cosa del reclusorio, pero específicamente yo no puedo“, dijo.

Explicó que una de las condiciones que puso para que sus hijos vayan es acompañarlos por lo menos la primera vez, ya que al tratarse de un momento que pudiera ser difícil para Luciano y Carlo, ella tiene que estar ahí para apoyarlos.

“Yo los tengo que llevar porque he cuidado a mis hijos 17 y 18 años en todos sentidos y como mamá tengo una gran responsabilidad de estar presente la primera vez. Podría ser una situación muy incómoda y difícil emocionalmente para mis hijos entonces no los puedo dejar a la deriva, no hay quien los pueda arropar en ese momento”, puntualizó.

Revela que los jóvenes han expresado sus deseos de visitar a su padre, y aunque ella ha hecho todo lo posible y se ha cansado de pedir que vayan porque quieren abrazarlo, estar con él, conocerlo, agradecerle o comer con él, esto ha sido imposible hasta ahora.

Pero al ser cuestionada si cree que Yadhira Carrilo pudiera estar detrás de dicha prohibición, aseguró desconocerlo.

“No tengo la menor idea. No puedo acusar a nadie, en este momento lo que yo sé es que no se me permite entrar y por lo menos la primera vez sí tengo que llevarlos yo”, destacó.

Asimismo, reiteró que no hay amistad entre ellas pese a que en algún momento intentó que sus hijos convivieran más con su padre y la pareja de este.

“No ha existido nunca una amistad, no ha habido ningún acercamiento; mis hijos nunca han estado con ella, no hay contacto y no tiene nada de malo. No nos vemos, no nos hablamos, no tengo su teléfono no hay comunicación”, respondió tajante.

Contrario a lo que ha comentado la protagonista de ‘Amarte es mi pecado’, Calderón reveló que únicamente se han visto en dos ocasiones.

“Mis hijos se molestan cuando dicen que se conocen. Nos hemos visto dos veces, nos saludamos por respeto porque somos educadas, pero no hay ninguna relación ni contacto”, agregó a la entrevista retomada por Berenice Ortiz.

También te puede interesar:

–Conoce por dentro el apartamento de Luciano, el hijo de Lety Calderón con síndome de Down

–Lety Calderón responde si aceptaría que sus hijos convivan con Yadhira Carrillo: “El cariño se gana”

–Lety Calderón dice que ya le dio permiso a su hijo Luciano para celebrar su cumpleaños en un table dance