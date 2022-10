Conoce por dentro el apartamento de Luciano, el hijo de Lety Calderón con síndome de Down

La actriz Lety Calderón, de 54 años y quien es mamá de Luciano y de Carlo, dio a conocer que su hijo mayor ya está más que listo para mudarse a vivir solo al apartamento que le compró en Ciudad de México.

Por medio de una entrevista, que otorgó al programa ?Al Rojo Vivo? de Telemundo, la ex del abogado Juan Collado reveló que Luciano, quien padece síndrome de Down y tiene 19 años, muere por ya tener una vida independiente, por lo que no sería de extrañar que muy pronto lo veamos haciendo su equipaje y mudándose a su nuevo hogar.

En un video, con duración de más de cuatro minutos, Luciano mostró algunas de las habitaciones de su lindo hogar, desde el que tiene unas espectaculares vistas de Ciudad de México, siendo la cocina uno de sus espacios favoritos, pues, hay que recordar, que estudia la carrera de gastronomía.

Cocina

La cocina, que es abierta y no muy amplia, está equipada con alacenas de color marrón, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra, la cual, seguramente, será utilizada por Luciano para preparar las más exquisitas recetas. Desde esa habitación se tiene acceso a un pequeño cuarto de lavado.

Comedor

Su comedor, localizado entre la cocina y la sala, tiene una mesa rectangular de color chocolate con espacio para seis personas, así como una espejo con marco blanco.

Sala

La sala, que fue el espacio desde donde se desarrolló gran parte de la entrevista y que da a un gran ventanal, cuenta con un sofá modular y sillones individuales de tono gris, con una mesa central y laterales de madera, con una alfombra, con una televisión empotrada a la pared y con el pintoresco cuadro de un muelle.

Recamara principal

La recámara principal, donde seguramente dormirá el joven una vez que consume su sueño de independizarse, está conformada por una cama grande con cabecera de tono chocolate y ropa de cama de color gris, así como por una televisión empotrada a la pared y una cómoda marrón.

Sigue leyendo:

Venden en $5.4 millones el penthouse donde Rob Gronkowski, ex estrella de la NFL, vivió en Tampa

LeBron James desembolsa millonaria cifra en la compra de lujoso apartamento en Miami Beach

Conoce las reglas, estilo militar, que todos deben seguir en la mansión de Kim Kardashian

Jennifer Lawrence rebaja el precio de su lujoso loft tras fallar en su intento de venta