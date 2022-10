Lety Calderón responde si aceptaría que sus hijos convivan con Yadhira Carrillo: “El cariño se gana”

Lety Calderón aseguró que no existe rivalidad entre ella y Yadhira Carrillo, por lo que estaría dispuesta a permitir que suceda un encuentro entre sus hijos la actriz.

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, Lety Calderón habló sobre la relación que tienen sus hijos con Yadhira Carrillo, y en especial si estaría dispuesta a permitir que convivan, a lo respondió de manera contundente que hasta el momento no se ha planeado ningún encuentro.

Sin embargo, aclara que nunca ha estado cerrada a esta posibilidad, pues incluso ella misma lo propuso hace algunos años, pero esto nunca sucedió.

“No, yo nunca he estado cerrada a esa posibilidad, de hecho yo lo propuse desde hace años, no se dio por una u otra razón, entonces no existe ninguna relación”, reveló.

Pero ahora que Luciano y Carlo han crecido, deja abierta esta posibilidad en caso de que ellos lo decidan, pues siempre les ha inculcado el respeto, por lo que, si se llega a dar una convivencia Yadhira Carrillo siempre será tratada con respeto.

“Ahora les toca a mis hijos, ellos ya son adultos, toman sus propias decisiones. Yo lo único que les he fomentado es el respeto y el cariño pues se gana, pero el respeto de mi parte siempre lo he fomentado”, señaló.

Esta no es la primera vez que la villana de la telenovela ‘Imperio de Mentiras’ habla de la relación que mantienen sus hijos con Yadhira Carrillo, pues durante una entrevista concedida al programa ‘Venga la Alegría’ en noviembre de 2020, Leticia Calderón aseguró que no conviven porque ellos no la quieren ver, por lo que incluso, en alguna ocasión fueron groseros porque no se llevan bien.

“No, de hecho, con todo el respeto, tampoco la quieren ver, no es una persona allegada a ellos, no conviven con ella, uno de mis hijos, no voy a decir quién, ha sido hasta grosero. Lo he regañado evidentemente. Yo siempre les he exigido a mis hijos respeto, hace varios años fueron a su casa y les dije: ‘a la señora la respetan’, no les puedo exigir cariño, antes los podía manipular, pero ahorita ya son adolescentes y tengo que respetar sus sentimientos”, respondió en torno al tema que sigue dando de qué hablar.

