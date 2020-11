Lety Calderón asegura que sus hijos no quieren a Yadhira Carrillo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La relación que mantienen Lety Calderón y Yadhira Carrillo, sigue causando una guerra de declaraciones entre ambas actrices, quienes se contradicen una vez más luego de que la originaria de Aguascalientes asegurara que los hijos de su esposo, Juan Collado, no han podido ir al reclusorio porque su mamá no se los permite, ante esto, la villana de ‘Imperio de Mentiras’ dio su versión y aseguró siempre ha estado interesada en que sus hijos estén cerca de su padre.

“Tampoco es tan fácil ir. Yo desde el primer día he estado insistiendo en ir a ver a Juan con los niños y no ha sido posible, yo ya me cansé de buscar por todos los medios visitarlo, entiendo que tendrá sus razones, pero tampoco puedo insistir en algo que se me ha negado“, explicó durante una entrevista con el programa matutino ‘Venga la Alegría’.

Asimismo, compartió que los adolescentes no están en continuo contacto con el abogado, y ha sido alrededor de siete ocasiones aproximadamente las que han hablado con él y no a diario como asegura Yadhira Carrillo. Por otro lado, fue contundente en revelar que Juan Collado siempre la ha apoyado económicamente, pero reiteró que siempre ha sido un padre ausente debido a su trabajo, viajes y vida personal, por lo que los visitaba esporádicamente, nunca de forma constante.

Luego de que hace unas semanas Yadhira Carrillo le suplicara a Lety Calderón dejara ir a sus hijos al Reclusorio Norte de la Ciudad de México en donde Collado permanece desde junio de 2019, respondió.

“Es mentira, son tal para cual, yo creo. Siempre he deseado que mis hijos estén cerca de su papá y lo voy a confesar, si en algún momento hemos discutido Juan y yo ha sido por eso, por decir ven a verlos o no les digas mentiras, esos han sido nuestros temas de discusión“, agregó.

Antes de finalizar, la actriz confesó que sus hijos no tienen buena relación con la actriz, y en alguna ocasión han sido groseros porque no se llevan bien con ella.

“No, de hecho, con todo el respeto, tampoco la quieren ver, no es una persona allegada a ellos, no conviven con ella, uno de mis hijos, no voy a decir quién, ha sido hasta grosero. Lo he regañado evidentemente. Yo siempre les he exigido a mis hijos respeto, hace varios años fueron a su casa y les dije: ‘a la señora la respetan’, no les puedo exigir cariño, antes los podía manipular, pero ahorita ya son adolescentes y tengo que respetar sus sentimientos“, evidenció.