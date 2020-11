Andrea Escalona revela que lleva las cenizas de su mamá en un accesorio: “La traigo en el pecho”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras la repentina muerte de la productora Magda Rodríguez, Andrea Escalona abrió su corazón para confesar cómo han sido estos días sin la mujer más importante de su vida y cómo está trabajando para superar la dolorosa pérdida.

El pasado 1 de noviembre, el entretenimiento en México y otros países de habla hispana, perdieron una de las creativas más queridas, Magda Rodríguez, tomando por sorpresa a un gran número de personas que hasta el día de hoy siguen lamentando su muerte, en especial su hija, quien recientemente compartió que tal como fue su última voluntad, la urna con las cenizas fue depositada en su casa de campo ubicada en Villa del Carbón, Estado de México, en donde también reposan los restos de sus padres, hermano, así como los de su abuela, la actriz Ada Carrasco. La emotiva ceremonia fue realizada el 11 de noviembre en punto de las 11 de la mañana con 11 minutos, números que siempre significaron algo especial para la productora de 57 años.

Fue durante una entrevista con la revista TVyNovelas, en donde la también cantante compartió que pese a que fue diagnosticada con COVID-19 y perdió el olfato, el aroma que únicamente lograba percibir era el de la ropa de su mamá, por lo que decidió quedarse con algunas prendas que la hacen sentir de forma especial.

“Perdí el olfato, pero yo no sé por qué, cuando me pongo una mascada de mi mamá, sí huelo. Yo creo mucho en la Kabbalah, dice que te tienes que quedar con la cartera de un difunto, y más si fue como Magda, que tenía la mejor suerte, o también con la ropa; no sé por qué cuando me pongo sus suéteres siento que ella me está abrazando“, narró.

Debido a que la pérdida se dio de manera súbita, Escalona aseguró que ya está recibiendo ayuda de una especialista, quien la está llevando a entender este complicado proceso.

“Sigo en shock. Estoy yendo con una psicóloga y me dice que hay veces que queremos entender con la cabeza, pero que sencillamente tienes que sentir; cuando tienes un shock tan fuerte, tú solita te anestesias, dejas de sentir y tienes que volver a sentir para asimilar“, asimismo reveló que le habría gustado tener a su mamá cuando ella tuviera hijos: “Pero igual los estará cuidando desde el cielo. De ahí en fuera, todo estuvo bien entre ella y yo“. compartió.

La actriz de teatro y televisión también confesó que decidió guardar un poco de las cenizas de su mamá y colocarlas en un dije, el cual lleva en un lugar muy especial: “Traigo un collarcito con un dije en forma de corazón y ahí vienen parte de las cenizas de mi mamá, entonces, siempre está conmigo y siempre me acompaña. La traigo en el pecho, cerca de mi corazón“, añadió.