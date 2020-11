Lety Calderón recuerda cuando Juan Collado la abandonó sin despedirse de sus hijos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La actriz mexicana, Leticia Calderón, decidió hablar abiertamente de la relación que sostuvo con el abogado Juan Collado, con quien procreó dos hijos, Luciano y Carlo, dejando claro que esta ha sido una de las etapas más dolorosas de su vida.

Fue durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, en donde la actriz de ‘Imperio de Mentiras’ contó que su expareja decidió abandonar la casa que compartían a lado de sus hijos, de quienes nunca se despidió.

“Me duele hasta la fecha que no se haya despedido ni de sus hijos, y me seguirá doliendo“, comentó ante las cámaras.

Recordó que aunque nunca se casaron, vivían como una familia, en la que todo fluía muy bien y confiaba en que la relación con el padre de sus hijos perduraría, sin embargo, un día decidió abandonarlos.

“Fue un golpe brutal. Un viernes estábamos muy a gusto, muy bien, planeando ir a Laredo, que es donde llevamos a Luciano a su terapia, se despertó, pasamos una noche muy linda, se despidió con un beso, ‘nos vemos al rato’ y, de ahí ya no supe más. Se fue sin decir adiós ni nada”, reveló.

Después de esto, llegaron las interrogantes por parte de sus hijos, quienes debido a su corta edad no lograban explicarse por qué su papá no está con ellos, por qué no los quiere, y no les habla, gracias a esto tuvo que recurrir a varias amigas psicólogas.

“Carlo desde muy chiquitito tomó la postura de odio y claro es natural y claro, es natural, no podemos evitar eso, pero tampoco me gustaba esa parte. Por más que le decía: ‘Tu papá te ama’ (él decía) ‘Cómo me ama’. La psicóloga me dijo: ‘No le digas eso porque entonces la que le está fallando eres tú porque la que le está mintiendo eres tú. Debemos hacer entender al niño que su papá lo ama a su manera’, porque sí efectivamente Juan ama a sus hijos, que hace cosas que lastiman a mis hijos es otra cosa, o que mis hijos esperan algo de Juan es otra cosa”

En la misma charla, la actriz reveló que recibió otro fuerte golpe cuando Carlo se enteró que su papá estaba en el reclusorio por medio de las redes sociales, por lo que se arrepiente de no decirle la verdad antes de que lo supiera por otras personas. A pesar de los difíciles momentos, Calderón dijo estar en paz con la relación que tiene el actual esposo de Yadhira Carrillo con sus hijos y está segura de que no podría hablarles mal de él.

“A mí no me gusta culpar y hasta la fecha yo les he dicho es su papá, independientemente de cómo es como abogado o qué problemas tiene. Es su papá uy hasta que puedan hablar con él le pueden platicar. Lo único que sé es que Juan es un hombre maravilloso y me dio dos hijos“, añadió.