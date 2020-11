Al borde del llanto, Yadhira Carrillo confiesa estar muy triste y le da la razón a Leticia Calderón

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tal como lo hace cada semana, Yadhira Carrillo acudió al reclusorio norte de la Ciudad de México, en donde se encuentra su esposo, Juan Collado, desde junio de 2019. Pero aunque normalmente se mantiene con ánimo y fuerte ante las cámaras, esta vez se mostró vulnerable al recordar que no hay fecha para que su esposo salga libre, pero aseguró se mantendrá junto a él sin importar el tiempo que permanezca en prisión.

“Estoy triste, nunca me voy a cansar de lo que tengas que vivir todos los días. Es mucha tristeza son tan pocas palabras las que te pueda decir, pero se resumen en eso, es tristeza. Es con calma, no está en tus manos, no está en ti, solo es esperar. No está en él, no está en documentos“, explicó ante las cámaras del programa ‘Sale el Sol’.

Además, reveló que, al igual que ella, su esposo se encuentra decaído, pero con fe de que pronto se pueda aclarar su situación legal.

“Está muy triste, mucho. Muy encomendado a Dios hace mucha oración. El espacio en el que él está, está lleno de estampas de rosarios, de lo que él es y de lo que ha sido toda su vida“, comentó.

Destacando que uno de los aspectos que más le duelen al abogado es no poder estar cerca de sus hijos menores, a quienes siempre ha protegido para que tanto a ellos, como a Leticia Calderón no les falte nada:

“Antes los veía siempre, cada semana los veía, iba por ellos para llevarlos a la escuela, siempre protegiéndolos, viendo que no les falte nada, ni a ellos ni a su mamá ni a su casa. Todo lo que tienen absolutamente todo se los da Juan y su mamá que trabaja que es extraordinaria, pero eso sí le duele mucho a él“, comentó Carrillo.

Antes de finalizar, expresó su apoyo para la actriz de Imperio de Mentiras, quien hasta el momento se ha negado a que sus hijos entren al reclusorio para visitar a su papá.

“Le mando un beso a Lety, la respeto mucho y la admiro y además tiene razón, ella no quiere que vengan sus hijos aquí. Eso es todo lo que yo sé y la respeto muchísimo y le doy la razón, lo que ella quiera, es su mami claro, y no está lindo que venga un niño aquí“.