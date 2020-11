¿Anel Noreña es heredera universal en el testamento de José José?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Anel Noreña, quien fuera la segunda esposa de José José, dio a conocer que ella y sus hijos, Marysol y José Joel, recibieron la notificación de la existencia de un segundo testamento del cantante, en el que únicamente está incluida su familia de México.

Hace unos días, algunos medios aseguraron que Anel Noreña fue nombrada heredera universal del testamento que fue encontrado en México, sin embargo, fue ella misma quien aclaró que nada de eso es cierto. Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, conducido por Gustavo Adolfo Infante, la ex modelo aclaró que el pasado jueves 5 de noviembre, ella y sus hijos asistieron a la apertura del juicio testamentario.

De acuerdo a lo narrado por la también conductora, tras la muerte del “Príncipe de la Canción”, los abogados de sus hijos siguieron en la búsqueda de un testamento en México, y para sorpresa de todos, descubrieron que no solo hay uno, sino dos, de los cuales el único con validez es el de fecha más reciente.

“Fuimos citados los que estamos en el testamento, Anel Noreña, Marysol Sosa y José Sosa“, comentó.

Y fue muy clara en señalar que no es la heredera universal, ya que hasta el momento no tienen conocimiento de cuáles son los bienes que heredó el intérprete, por lo tanto, no tiene ninguna autoridad para ceder los bienes a sus hijos.

“Yo no fui a ceder nada, no firmé nada, Se nos notificó que se inició la apertura del juicio testamentario, se nos notificó que ya está radicado un juicio, en el momento oportuno yo te voy a informar o Pepe o Marysol, nadie más“, añadió.

Asimismo, destacó que en este testamento no tienen nada que ver Sara Salazar y su hija Sara Sosa: “Ay por favor, es irrelevante. No existen, allá ellas y acá nosotros“.

En cuanto a los rumores que aseguraban, despojaría a la familia de José José de las propiedades en Estados Unidos, sentenció que no puede hacer tal cosa porque es muy probable que no haya bienes materiales en la herencia y aunque existieran, es totalmente irrelevante para ella y sus hijos, ya que no tienen absolutamente nada más que el posicionamiento que el cantante les dejó.

Antes de finalizar, aseguró que no hay posibilidades de que exista otro testamento en Estados Unidos, pero en caso de que esto sucediera, está completamente segura de que su exesposo no habría dejado a sus hijos sin herencia.

“José no pudo haber dejado a sus hijos desamparados porque no era él así. José nunca fue un macho irresponsable, entonces ni las mujeres (Sara Salazar y Sara Sosa) ni el colombiano (Manuel José) tienen absolutamente ninguna invitación a la fiesta“.