Lupita Jones reconoce que es hora de cambiar luego de las críticas que ha recibido

Lupita Jones reconoció que ha llegado la hora de cambiar. Las críticas que ha recibido durante años, acentuadas recientemente, por el manejo del concurso de belleza para elegir a la Miss México, han calado profundamente en ella.

En entrevista, Jones aceptó que es momento de voltear a ver cuáles han sido sus errores.

“Claro que me hace pensar mucho, recapacitar y decir: ‘¿En qué estoy fallando?’, ‘¿por qué estas chavas se van con esta percepción?’, ‘¿por qué no ven lo bueno?’. Yo tenía una percepción completamente distinta por lo que yo viví con ellas, por eso cuando pasan estas cosas, de la noche a la mañana decir que fue lo peor que han vivido, yo digo: ‘¿a qué hora pasó?’. Entonces, no lo sé, supongo que tengo que redefinir muchas cosas“, confesó la directora de la organización Mexicana Universal.

Durante la semana, Sofía Aragón, actual representante del País y quien obtuvo el puesto de segunda finalista en Miss Universo 2019, reveló abusos y violencia de parte de Jones contra ella y otras concursantes, además de falta del apoyo económico prometido.

Al enterarse de esto, Jones quiso aclarar a las actuales aspirantes su versión. Les dijo que los dichos de Aragón eran mentira y hasta reveló que otras ex reinas han sido ingratas con ella.

“Es una mujer manipuladora, fría, calculadora“, dijo sobre Aragón, por ejemplo. La misma Jones difundió en sus redes el video de esta explicación, aunque luego lo borró, arrepentida.

Ayer en la entrevista, compartió que no ha tenido contacto con Aragón, pero espera que también ella pueda reconocer las virtudes que recibió del proyecto y, tras el mal trago, poder finalmente pasar la página.

“No he tenido comunicación con ella, no se ha dado, pero a mí lo que me corresponde es ofrecer una disculpa pública por mi mal actuar, por la forma en la que me expresé, no solamente de ella, sino de cualquier otra chica que pudo sentirse agraviada”, compartió.

“Me di cuenta que, en un segundo, por un arrebato, se puede perder la visión de lo que tú siempre has creído y promovido. Reconozco mi error públicamente y ofrezco una disculpa a todas las mujeres que pudieron sentirse agraviadas”.

“Para mí esa es la manera de sanar, decir: ‘La regué, perdón’. Y no me estoy justificando de nada, estoy dando la cara haciéndome responsable de un mal actuar“, recalcó.

La Miss Universo 1991 se dijo apenada por la forma en que manejó la situación, pero argumentó que le causó desconcierto lo planteado por la sinaloense, y respaldado luego por otras ex concursantes.

“Dejar entrever que yo soy una ladrona fue lo que más detonó mi enojo y mi reacción, y siento que eso es algo que se tiene que aclarar porque ella y yo hablamos muy claro que yo no tenía de dónde sacar los recursos para poder respaldarla y por eso teníamos que buscar patrocinios, y ella aceptó. Afortunadamente se dio el patrocinio por el fideicomiso de la ciudad de Guadalajara y nos dio lo suficiente para poder recuperar lo que ya se había gastado, que yo financié con mi bolsillo. Cuando se recibe ese dinero le hago cuentas con las facturas y todo, y el resto se lo envié“, aclaró Jones.

Este año, Mexicana Universal tendrá su final el 29 de noviembre, ahora transmitido por Imagen Televisión.