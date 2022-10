Verónica Castro se defiende tras señalamientos de acoso a menores de edad: “Alguien las está manipulando”

Luego del escándalo que se generó hace unos días en el que Verónica Castro fue señalada por supuestamente mantener conversaciones inapropiadas con jovencitas menores de edad, la actriz se defendió de las acusaciones y por primera vez compartió su versión de lo que sucedió.

En entrevista con el programa ‘Ventaneando’, la protagonista de telenovelas como ‘Los Ricos También Lloran’ y ‘Rosa Salvaje’ rompió el silencio en torno a la polémica que destapó el periodista Jorge Carvajal a través del canal de YouTube ‘En Shock’, donde publicó fragmentos de videos en los que al parecer Verónica Castro habla con sus fans menores de edad sobre temas sexuales.

Al respecto, señaló que finalmente todo se aclaró y fueron las mismas jóvenes quienes expusieron la verdad.

“Se han comunicado, han sacado la verdad, han puesto todo en su lugar. No había absolutamente nada de todo lo que decían que existía“, dijo.

Destacó que ella siempre ha estado en contacto con las niñas y sus padres, a quienes calificó de “amorosos y correctos”, por lo que desechó una vez más la versión de la joven llamada Tiara, quien habría sido la que inició el escándalo.

“Me da un poco de pena esa pobre muchacha que está perdida en todo lo que está haciendo, me da mucha tristeza, mucha lástima, me duele porque la gente que se acerca a mí la he ayudado de corazón”, expresó vía telefónica.

Verónica Castro contó que siempre había tenido contacto con diversos grupos de fans, pero uno de ellos se reunió para enviarle un regalo que la ayudara porque tenía mucho frío en los pies debido a sus operaciones, por lo que le mandaron un oso de peluche.

“Ellas me mandaron un oso de peluche grandotote, precioso, me lo eche encima obviamente, lo abrazaba, querían verlo me pedían: ‘ay por favor un zoom, un zoom’, bueno, entonces ellas mismas decidían que se hiciera un zoom para agradecerles y poderme ver, y decidieron que la jefa de ellas era Tiara y que a través de ella pues tuviéramos contacto, las organizaba ella”, recordó.

Destacó que el oso se lo llevó la mamá de una de ellas, ya que siempre tenía contacto con los papás, por lo que seguramente alguien podría estar detrás de esta campaña de desprestigio.

“Seguramente alguien las está manipulando, porque no puede ser que digan tantas cosas”. Verónica Castro

Al ser cuestionada acerca de las conversaciones con temas aparentemente sexuales e inapropiados de las que fue involucrada, la actriz de ‘La Casa de las Flores’ explicó que eran charlas que les llamaba la atención debido a la edad, por lo que siempre lo tomó a manera de broma.

“No absolutamente nada, el tema que siempre traían ella recurrente de tiempo atrás era ‘el sapito’ y no sé cuánto, era un tema de ellas: ‘ay abuelita que no sé qué que el sapito’ pues te ríes ya sabes, habla uno en doble sentido, tonterías, pero en realidad, meterse a hablar con unas criaturas, te lo juro a mí me da asco, lo que acaban de decir esta gente es de terror. Si yo fuera una mamá que estuviera viendo que están agrediendo a mi hija o que le están haciendo un daño sería la primera en saltar”.

Reiteró que no solo a ellas las invitó a su casa de Acapulco, pues en realidad siempre es cordial con sus amistades, compañeros de trabajo y toda persona que conoce, a quienes le abre las puertas porque no hay nada que esconder.

Además, se refirió a la joven de nombre Tiara como “un ser humano muy necesitado de amor”, a quien le falta tiempo para saber qué es bueno y qué es malo, ya que está “desubicada, va de un lado para el otro, hace maldades”, y es un ser tan joven como para tener tanta maldad, por lo que claramente alguien está detrás de ella.

“Manipulada desde el momento en que sacan a una joven y la avientan en una pantalla para decir cosas que no tienen coherencia y mandar imágenes que están totalmente falseadas. No es el caso, a mí de verdad me duele que hagan esto con gente joven”, añadió.

Finalmente, hizo énfasis en que cada que sale un proyecto nuevo aparece alguien para aprovecharse de la promoción, la publicidad o el momento, por lo que incluso ya se asesoró para iniciar acciones legales en contra de quienes pudieran estar detrás de dicha campaña de desprestigio.

