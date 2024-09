Ignacio Calderón respalda a Javier Hernández en las Chivas

Javier Hernández sigue atravesando momentos difíciles en las Chivas de Guadalajara. Chicharito tiene sólo un gol en su regreso al Rebaño Sagrado. El exportero Ignacio Calderón espera que la imagen de Hernández no sea afectada por sus últimos recuerdos con el conjunto rojiblanco.

En enero de 2024, Javier Hernández regresó a las filas de las Chivas de Guadalajara después de pasar casi 20 años en el fútbol internacional. Sin embargo, su retorno al Rebaño Sagrado no ha sido el mejor. Ignacio Calderón explica que la edad es un factor que condiciona su rendimiento.

“Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Unos quisieran verlo como si estuviera en su mera juventud, pero pues es difícil. Pero hay que entender que lo que hizo, eso ya nadie se lo puede quitar. Y eso es lo que vale”, dijo Calderón para Mediotiempo.

El veterano delantero de 36 años ha perdido oportunidades dentro del conjunto de Fernando Gago. Por inconvenientes físicos, Javier Hernández no ha visto minutos desde el 20 de julio. Las lesiones han estado presentes en la carrera de Chicharito en sus últimos procesos, con Los Ángeles Galaxy y con el Rebaño Sagrado.

“Desgraciadamente, las lesiones (han aparecido), pero lo que ha hecho en el fútbol nadie se lo quita. Los méritos, el haber jugado con grandes equipos europeos, no cualquiera lo hace. Desgraciadamente, tuvo una lesión antes de llegar a Chivas y no ha quedado bien, pero yo considero que lo que él hizo, ahí está presente. Yo quisiera que siga esa leyenda que es él, pero no se ha podido”, agregó.

La imagen de Chicharito no debe ser manchada

Javier Hernández es uno de los futbolistas mexicanos que mejor carrera tuvo en el fútbol de Europa. Chicharito jugó para grandes equipos de la talla del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla. Calderón explica que los grandes éxitos de Hernández no pueden ser borrados por un mal cierre de su carrera.

“Lo que hizo en Europa nadie se lo quita. Nadie puede decir, ahorita actualmente no lo está haciendo. Pero sabemos que viene de una lesión muy difícil y que no se ha podido recuperar. Pero de que ha hecho un nombre en el futbol mexicano, no hay discusión”, concluyó.

Desde que llegó a las Chivas de Guadalajara para cumplir con esta segunda etapa, Javier Hernández solo ha podido jugar 16 partidos entre el Clausura 2024 y lo que va de Apertura 2024. Durante esta cantidad de encuentros el atacante mexicano sólo ha anotado un gol y concedido una asistencia.

