‘LCDLFM’ cambia su dirección tras la partida de Adrián Marcelo

Sin duda, la salida de Adrián Marcelo de ‘La Casa de los Famosos México 2’ es un antes y un después. El martes, 3 de septiembre, el YouTuber tomó la decisión de abandonar el reality show de Televisa/Univisión. Posterior a ese suceso, los habitantes restantes se disculparon entre ellos y pactaron “la paz”.

Después de una fuerte discusión con Gala Montes, Adrián Marcelo se fue. La noticia fue dada por ‘La Jefa’ a las 2:00 de la mañana, hora de México. Incluso, se le informó al resto de los participantes que, por favor, recogieran las pertenencias del influencer.

Posterior a lo ocurrido, Agustín Fernández tomó la decisión de convocar a la casa para hablar de lo sucedido. Tanto Sian Chiong y Ricardo Peralta se disculparon con las chicas por no haberlas defendido de los comentarios de Adrián Marcelo.

“Yo mismo cambié mi personalidad muchas veces con tanta contaminación y toxicidad. Yo cambié mi forma de ser, he peleado y nunca peleo”. Agustín Fernández – Modelo e influencer argentino

Pero eso no fue todo. El amigo de Nicola Porcella, también los instó a unirse un poco más y a divertirse.

“Es hora de unirnos un poquito más, divertirnos, pasar de lado los cuartos y pasarlas bien porque para eso estamos. Estamos en una posición en la que todo el mundo quisiera estar en este reality”, expresó.

Ricardo admitió estar decepcionado de él mismo

Una de las grandes promesas del reality show era Ricardo Peralta. El influencer tenía una plataforma sólida y entró con la bandera LGBTQ, lo que marca la diversidad del formato en esta segunda temporada.

Sin embargo, a lo largo de las semanas, Peralta no demostró el nivel que había prometido. Incluso, habló mal del feminismo y acusó a Arath de la Torre de homofóbico, de forma indirecta, cuando de la Torre no había emitido ningún comentario al respecto.

Todas estas situaciones lo llevaron a una pérdida de seguidores, de su agencia y de su credibilidad.

“De la misma forma le pido disculpas a todos porque de pronto no entiendes lo que sea que ocurra. (El día que me vaya) el único sentimiento que tendría negativo hacia alguien sería hacia mí. Sepan que no soy una persona que guarda rencores”, expresó delante de sus compañeros.

En esa misma conversación, Briggitte Bozzo se disculpó con Gala Montes por no haberla ayudado y consolado después de la discusión con Adrián Marcelo. Bozzo afirmó que en esas situaciones se llena de ansiedad y no puede accionar.

Pese a sus disculpas, la venezolana fue catalogada “como mala amiga” y es, ahora, la miembro de Mar más débil.

Después de la salida de Adrián Marcelo y la pérdida de patrocinadores, ‘La Casa de los Famosos’ está viviendo una era libre de “hate” y un ambiente más ameno.

