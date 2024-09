¿Qué marcas fabrican las lavadoras más confiables?

Según las encuestas de CR realizadas a más de 60,000 consumidores que calificaron más de 68,000 lavadoras, estas marcas populares ocupan los primeros puestos en términos de confiabilidad

El día de lavar la ropa no es tan divertido cuando se estropea la lavadora. Consigue información exclusiva sobre las marcas de lavadoras más confiables, cortesía de las encuestas realizadas a miembros de CR.

By Keith Flamer

Una lavadora poco fiable puede complicar mucho tu vida diaria. De hecho, la fiabilidad es el factor que los miembros de CR probablemente consideren más importante a la hora de sopesar la compra de su próxima lavadora, porque vale la pena invertir en una de calidad que esté diseñada para durar. Y los resultados de la última encuesta llevada a cabo por nuestros miembros pueden ayudarte a descubrir exactamente eso.

Nuestra encuesta revela qué marcas son las más confiables. Calculamos la probabilidad de que los modelos recién comprados de una marca presenten problemas o se rompan dentro de los primeros 5 años, y la probabilidad de que los propietarios recomienden su lavadora a amigos y familiares. Recopilamos estas calificaciones en la Puntuación general de cada modelo en nuestras calificaciones de lavadoras.

Los resultados de la encuesta se basan en las experiencias de los miembros de CR con 68,474 lavadoras compradas nuevas entre 2013 y 2023. CR analizó los resultados de 4 tipos de lavadoras: de carga frontal, de carga superior con agitador, de carga superior de alta eficiencia (HE, por sus siglas en inglés) y compactas.

Los problemas más comunes con las lavadoras

Entre los miembros de CR encuestados, los problemas con las lavadoras que se informaron con más frecuencia fueron la ropa enredada o hecha ovillos (9%), la vibración excesiva con el paso del tiempo (5%), el olor (5%), los tambores que no giran (5%), la falla del drenaje de agua (5%) y el aumento del ruido con el paso del tiempo (4%).

Las quejas por moho, hongos y olores fueron mucho más comunes entre los propietarios de muchas marcas de lavadoras de carga frontal y compactas. El 13% de los propietarios de lavadoras de carga frontal mencionaron la acumulación de moho y hongos y el 14% hicieron referencia al olor como una preocupación. El 10% de los propietarios de lavadoras compactas mencionaron la acumulación de moho y hongos como un problema y el 8% se refirió al olor. Las lavadoras de carga superior de alta eficiencia fueron señaladas por no limpiar la ropa a fondo, y los miembros criticaron específicamente las lavadoras de alta eficiencia de Kenmore, Maytag, Samsung y Whirlpool en este sentido.

A continuación, los miembros de CR pueden ver los aspectos más destacados de nuestra encuesta de confiabilidad y encontrar marcas de lavadoras que obtienen una puntuación alta tanto en la encuesta como en nuestras pruebas de rendimiento de laboratorio. Si estás buscando un nuevo electrodoméstico, consulta nuestra guía de compra de lavadoras para conocer las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de lavadoras. Y revisa nuestras calificaciones completas de lavadoras para ver qué tan bien se desempeñaron más de 180 modelos en nuestras pruebas y obtener detalles sobre sus características.

Las mejores marcas de lavadoras de carga superior con agitador

Entre las 8 marcas de lavadoras de carga superior con agitador calificadas en nuestra encuesta, Speed ​​Queen es la más confiable, y obtuvo las mejores calificaciones tanto en confiabilidad prevista como en satisfacción del propietario. Se ha ganado esta distinción en las últimas 6 encuestas. Hotpoint se ubica cerca de la cima en confiabilidad, pero no impresiona particularmente a los miembros de CR y tiene una calificación de satisfacción del propietario desalentadora.

Otras 5 marcas (Amana, Frigidaire, GE, Maytag y Whirlpool) obtienen calificaciones al menos medias en cuanto a confiabilidad, pero Maytag es la única de ese grupo con calificaciones aceptables de satisfacción del propietario. Frigidaire, en particular, se une a Hotpoint con calificaciones de satisfacción del propietario en el nivel más bajo.

En nuestras pruebas, la lavadora de carga superior con agitador Speed ​​Queen TR7003WN (abajo) se ubica cerca de la cima en las pruebas de limpieza. De hecho, las lavadoras de carga superior con agitador Speed ​​Queen como grupo gozan de una admiración de culto entre los miembros de CR porque duran más, limpian la ropa de manera confiable y tienen controles fáciles de usar. Sin embargo, la capacidad declarada de la TR7003WN es de solo 3.2 pies cúbicos, que es más pequeña que la mayoría de las lavadoras de tamaño completo que probamos. Y este modelo prioriza el rendimiento sobre la eficiencia energética y del agua.

Si la eficiencia energética y del agua son prioridades importantes para ti, es posible que desees considerar una lavadora respetuosa con el medioambiente de Green Choice como la LG WT7005CW o la Samsung WA44A3205AW. Ambas cuestan menos de la mitad que la mencionada Speed ​​Queen y son igual de efectivas en la limpieza. Pero Consumer Reports todavía no tiene datos de confiabilidad sobre esas marcas.

Speed Queen TR7003WN

Las mejores marcas de lavadoras de carga superior de alta eficiencia

Por sexto año consecutivo, LG es la marca más confiable de lavadoras de carga superior de alta eficiencia (la clase que no tiene un agitador en el medio). Es la única marca de las seis que participaron en nuestra encuesta que obtuvo la calificación más alta en confiabilidad prevista y la única que obtuvo una calificación alta en satisfacción del propietario.

Las lavadoras de carga superior de alta eficiencia (HE) de Maytag y Whirlpool obtienen calificaciones de nivel medio en cuanto a confiabilidad y satisfacción del propietario. Las lavadoras de carga superior de alta eficiencia (HE) de Kenmore, GE y Samsung también obtienen calificaciones de confiabilidad de rango medio, pero se les resta importancia por la mediocre satisfacción del propietario.

La confiabilidad de primer nivel de LG y las altas calificaciones de satisfacción del propietario ayudan a catapultar sus lavadoras de carga superior de alta eficiencia a los primeros lugares de nuestras clasificaciones. En general, las LG también tienen un buen desempeño en nuestras pruebas. La LG WT7150CW, específicamente, es una de las pocas lavadoras relativamente asequibles en esta categoría que obtuvo nuestra calificación más alta en rendimiento de lavado. También es un modelo ecológico Green Choice, designado por su hoja verde en nuestras clasificaciones.

LG WT7150CW

Las mejores marcas de lavadoras de carga frontal

Las quejas por moho, hongos y olores no han frenado la popularidad de las lavadoras de carga frontal de tamaño completo. Este tipo de lavadora representa el 44% de nuestra muestra encuestada. Una gran capacidad, un rendimiento de limpieza superior y una excelente eficiencia de agua y energía hacen que las lavadoras de carga frontal sean una opción atractiva.

De las 9 marcas de lavadoras de carga frontal encuestadas, LG es la única con una calificación alta en confiabilidad prevista, y su puntaje de satisfacción del propietario superior al promedio es impresionante. Las lavadoras de carga frontal de LG ocupan 11 de los 12 primeros lugares en nuestras clasificaciones.

Speed ​​Queen, Electrolux y Samsung obtuvieron calificaciones respetables en cuanto a confiabilidad. Y Speed ​​Queen encabeza la lista en cuanto a satisfacción del propietario, pero las dos últimas marcas obtuvieron calificaciones mediocres en ese aspecto.

Kenmore, Maytag, Whirlpool, GE y Amana se encuentran en un punto intermedio en cuanto a confiabilidad, y la mayoría tienen puntuaciones de satisfacción del propietario neutras. GE y Amana son dos excepciones en lo que respecta a la satisfacción del propietario, ya que ambas obtienen puntuaciones poco impresionantes. La LG WM3900HWA se encuentra en lo más alto de nuestras calificaciones de más de 50 lavadoras de carga frontal, en parte debido a las altas calificaciones de fiabilidad y satisfacción de la marca. Como modelo Green Choice, también obtiene las mejores calificaciones en rendimiento de lavado, eficiencia energética y eficiencia del agua. La LG WM3400CW, con un rendimiento similar, es la menos costosa de las lavadoras de carga frontal con alta puntuación.

LG WM3900HWA

LG WM3400CW

Las mejores marcas de lavadoras compactas de carga frontal

Electrolux, LG y Miele destacan como las marcas de lavadoras compactas más fiables, con las mejores puntuaciones posibles en esta categoría tan divergente en nuestra encuesta. Miele es la única de las 3 con la mejor puntuación posible de satisfacción del propietario; las otras dos son simplemente aceptables. La fiabilidad de las lavadoras compactas de Bosch y GE es solo media. Pero la primera obtiene unas puntuaciones aceptables en cuanto a satisfacción del propietario, mientras que GE recibe la puntuación más baja posible en esa medición. Nuestra encuesta también muestra que Whirlpool es la marca compacta menos fiable, con las puntuaciones más bajas tanto en fiabilidad prevista como en satisfacción del propietario.

La excelente calificación de confiabilidad de Miele ayuda a elevar la Miele WXF660WCS a lo más alto de nuestras calificaciones de lavadoras compactas. Es una máquina ecológica Green Choice que cuesta cientos de dólares menos que la Miele WXI860WCS, un modelo comparable con la misma excelente satisfacción, rendimiento y calificaciones de eficiencia hídrica y eficiencia energética.

Miele WXF660WCS

