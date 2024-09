Así fue el primer beso de telenovela de Adamari López

Con la picardia y buen humor que la caracteriza, la conductora Adamari López se dio a la tarea de hacer una impactante confesión sobre sus inicios en las telenovelas, específicamente cómo fue compartir apasionados besos y escenas subidas de tono con sus compañeros de escena. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante la más reciente edición del podcast “Ada & Chiqui de Show” que la boricua abrió el baúl de los recuerdos y compartió con sus seguidores la pena que sintió cuando tuvo que hacer su primera escena de beso en un melodrama.

Adamari López hace impactante confesión sobre su “primera vez”

Contrario a lo que el público podría esperar, dicha experiencia fue de todo, menos placentera. De hecho, Adamari López recuerda esta interacción con el histrión Jorge Castro como una de las más bochornosas dentro de su trayectoria.

“Pensé que en la telenovela era igual que un beso en la vida real. Me tocó con un actor que se llama Jorge Castro que después, también fue mi novio, era mayor que yo, yo no llegaba ni a los 20 años“, relató ante la mirada atenta de Chiquibaby.

Adamari López dedica un mensaje a Toni Costa por su cumpleaños

De acuerdo con la ex pareja de Toni Costa, una vez concluida la escena recibió una “lección” por parte de su compañero: “Me corrigió, porque ese beso que di se lo di como si fuera un beso de verdad y me dijo: ‘Muy chévere y todo, pero los actores no se besan así, porque eso significaría que te faltaran el respeto, un beso de telenovela, no involucra o no envuelve lengua’ y yo le metí la lengua”, detalló.

Cabe recalcar que además de hablar de sus primeras experiencias en la pantalla chica, Adamari López no tuvo reparos en hablar de temas como su primer amor y su primera vez, sacándole una que otra carcajada a Chiquibaby por sus ocurrencias.