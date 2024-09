“Checo” Pérez y su objetivo con Red Bull antes de retirarse de la F1

En la cabeza de Sergio “Checo” Pérez todavía quedan unas deudas pendientes antes de ponerse a pensar en su retiro de la Fórmula 1 y esas tareas que aún tiene por hacer tienen que ver con su actual equipo, la escudería Red Bull, con los que el piloto mexicano se siente muy agradecido.

Cuestionado por su rendimiento en buena parte de esta temporada 2024 de la F1, el de Guadalajara se mantiene positivo de cara a una mejora en lo que resta del calendario y de esta manera poner su granito de arena para cumplir los objetivos del equipo de la bebida energética.

Y es precisamente en línea con esas metas que se traza Red Bull que “Checo” Pérez apunta a cumplir algunos objetivos antes de que llegue el momento de ponerle punto final a su carrera, algo que el mismo piloto es consciente de que cada vez está más cerca de ocurrir.

Las críticas en torno al rendimiento de Sergio “Checo” Pérez han reducido pero el mexicano apunta a seguir mejorando en esta segunda mitad de temporada de la F1. Crédito: Luca Bruno | AP

“He luchado toda mi vida para terminar aquí. Es un equipo que me lo ha dado todo. Quiero devolverles todo eso que he recibido antes de dejar la F1. ¡Ojalá podamos ganar algunos campeonatos más!”, comentó el tapatío en una reciente entrevista con The Times dejando claro sus objetivos con Red Bull.

El piloto de 34 años, que hace unos meses llegó a un acuerdo para renovar su contrato con la escudería austríaca hasta el 2026, también señaló que está claro que el momento de su retiro cada vez está más cerca pero es algo que afrontará cuando le llegue ese momento.

“Sé que me acerco al final de mi carrera. Llegará un momento, no sé cuándo, en que tendré que decidir y pensar en mi familia, pero aún no sé cuándo será”, apuntó el mexicano que actualmente marcha en el séptimo puesto de la clasificación de pilotos en la temporada 2024 de la F1.

Sergio “Checo” Pérez cruzó la meta del Gran Premio de Italia por detrás del británico Lewis Hamilton que se mantiene por encima del mexicano en la clasificación de pilotos. Crédito: Luca Bruno | AP

Firme en Red Bull

A pesar de los constantes rumores que han surgido desde la pasada temporada sobre su futuro con la escudería Red Bull, Sergio “Checo” Pérez señaló que en ningún momento su presencia en el equipo austríaco ha estado en peligro lo que se demuestra con su renovación firmada este año.

“Nunca ha estado en duda mi posición dentro de Red Bull. Para nosotros lo principal es concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Tenemos mucho trabajo por delante”, apuntó el compañero de Max Verstappen en el equipo de la bebida energética que no pasa por su mejor momento de la temporada.

Sin embargo, el mexicano destaca que no bajará la guardia en su entrega para responder al apoyo que ha recibido de parte del equipo. “Darlo todo por tu equipo, porque al final del día son ellos los que creen en ti y los que te apoyan. Yo daré todo por mi equipo”, cerró.

Sigue leyendo:

– Helmut Marko, asesor de Red Bull, habló sobre Sergio “Checo” Pérez: “No es malo, sólo es más lento”

– Campeón de la Fórmula 1 cree que Sergio “Checo” Pérez perjudica la evolución de Red Bull

– “Checo” Pérez asegura que Max Verstappen está lidiando con sus mismos problemas con el RB20