Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de septiembre de 2024

PISCIS

Si ya tienes una relación estás en un punto en que han caído en la monotonía, la relación ya no les sabe igual y sienten que les falta algo pues los días se han vuelto grises e iguales, necesitan reinventarse y comenzar de nuevo, salgan a lugares distintos y cambien toda la rutina o de lo contrario esa relación estará destina a que se la lleve la tostada. Si tienes un empleo cuídalo y no hagas las cosas mal por terminar pronto o de lo contrario te meterás en problemas. Una amistad te buscará para salir de fiesta. Pleitos con familiares estarán a la orden del día, aprende a no ser tan orgulloso u orgullosa. Necesitas soltar tu pasado, dejar de sufrir por fregaderas que ya se fueron y han quedado atrás, no te flageles, no te culpes de errores que no te corresponde, comienza de nuevo y cierra esos ciclos que no te dejan avanzar, no busques culpables donde no los hay, pon en balance tu vida y empieza por buscar la manera de invertir en tu felicidad antes de invertir en la felicidad de los demás, preocúpate por ti y ve por ti antes de ver por alguien más. Relaciones a distancia podrían funcionar siempre y cuando estés dispuesto o dispuesta a ofrecer tu tiempo, esfuerzo y dinero en mantenerla, si te atontas con celos, desconfianza y rencores jamás lograrás nada. En la medida de tu esfuerzo estará la recompensa obtenida, si le aflojas o te andas con tonterías y flojera jamás conseguirás concretar esos proyectos que tienes en mente, ponte de una buena vez las pilas e invierte en eso que tanto haz deseado.

ACUARIO

Si han existido problemas familiares por malentendidos y desacuerdos estás en los mejores días para disculparte, tal vez no fuiste tú él o la culpable, pero a veces es mejor dar el primer paso nosotros pues el orgullo es un arma que suele destruir lo que está a nuestro paso. Un proyecto está por concretarse y una entrada de dinero te ayuda con unas deudas. Trámites en puerta y visitas inesperadas estarán a la orden del día. Cuida más tus pies y piernas, las traes bien descuidadas. Si ya te fallaron más de dos veces por qué seguir ahí mendigando cariño, atención y amor, en la medida en que te atontes seguirán lastimándote un friegos, necesitas iniciar ya con un ciclo de renovación en el cual no permitas que otras personas te sigan dañando, es momento de desechar de tu vida eso que no te sirve y solo te pone de malas o te afecta de lo contrario jamás lograrás ser feliz, ten presente que la felicidad es pasajera y no permanente así que aprovecha los momentos felices que no siempre estarán ahí. Si el amor no ha tocado tu puerta ni te desesperes que si te amas y quieres sabrás darte cuenta de que de amor no se vive, aprende a valorarte y a ver más por ti, una vez que logres amarte y quererte estarás en posibilidades de iniciar un noviazgo con quien menos te imaginas. Si ya tienes una relación es momento de dar el siguiente paso, no permitas que chismes, celos, rencores o envidias de otras personas frieguen lo que tanto trabajo les ha costado mantener, aprendan a poner las cartas sobre la mesa, la comunicación será esencial en estos días para arreglar cualquier problema del pasado que los haya distanciado.

CAPRICORNIO

Si tienes una relación es el momento ideal para regresar el tiempo, no pierdas el encanto que conquistaron a tu pareja, el amor se construye día a día así que no des por hecho que éste nacerá o seguirá manteniéndose solo. Recibirás noticias de familiares, un proyecto está por concretarse, y un evento social en puerta. Empezarás a encontrar tu felicidad, la vida comenzará a devolverte eso que tanto te negó y que por tonterías dejaste ir, el futuro se muestra pleno y lleno de nuevas oportunidades para tu vida, quizás te has sentido mal en estas semanas y las cosas no te han salido como querías, caíste muchas veces y sigues de pie, eres fuerte y lo sabes, no sigas desconfiando de tu capacidad para lograr tus metas, no sigas mendigando cariño o amor a quien ya no te tolera, da la vuelta a la hoja y comienza a construir tu nueva vida y futuro, selecciona amistades, cúrate de amores viejos y respira de nueva cuenta que comenzarás un ciclo pleno y armónico. Viaje en puerta, empezarás a perder comunicación con quien tanto daño te ha hecho, amistades del pasado regresan, situaciones se presentan para que te des cuenta de lo mucho que te falta por crecer. Dedica tu tiempo a ti, empieza por hacer ejercicio y cuidar tu salud, aléjate de vicios y situaciones que compliquen tu salud, aprende a vivir tu vida sanamente. Un amor empezará a entrar a tu vida, no des todo, llévatela tranquila pues apresurar las cosas solo logrará dañarte y que las cosas no te salgan de lo mejor posible.

SAGITARIO

Viene una fiesta o evento social, ponte modo ligue que hay posibilidades de conocer a alguien, aguas con las infecciones estomacales pues se van a presentar en estos días. Trata de no tomar mucha cafeína ni irte a dormir tan temprano pues tu insomnio tiene mucho que ver con esos hábitos. Es necesario que pienses bien lo que vas a hacer de hoy en adelante para lograr tus objetivos, llegarán a tu vida personas que te querrán ver destruido y harán todo lo que estén en sus manos para dañarte y hacerte quedar mal. Si tienes pareja ten mucho cuidado con amistades de él o ella pues le están metiendo piedras en el buche en tu contra. Aguas con lo que piensas o deseas porque se te puede cumplir, llena tu mente de cosas positivas y deja de quejarte de la vida que tienes o llevas que si es así es porque te han faltado huevos y ovarios para luchar por tus metas. Necesitas cerrar el pasado y darte cuenta de que volverás a enamorarte tarde o temprano, no tengas miedo a lo que la vida te ofrece y ya no temas más, en la medida en empieces a disfrutar tu soltería y pongas empeño en lo que realmente te gusta será en la medida en que encuentres esa paz y felicidad que te hace falta. Aguas con lo que cuentas, tu principal problema es contar tus planes y eso es lo que te daña pues las personas son muy envidiosas y con sus malas energías suelen fregar tus planes. Un amor del pasado te volverá aflojar las entrepiernas, no caigas en lo mismo a la fregada eso.

ESCORPION

Aprende a recibir lo mismo que ofreces porque si te descuidas puedes salir perdiendo en varios aspectos de tu vida. La distancia será tu mejor aliada par olvidar a un amor del pasado, pero necesitas desaparecer cualquier camino que te conduzca a él o a ella. Personas que no te valoren mándalos a la fregada, necesitas despabilarte, tienes un carácter bien fuerte y a veces las personas batallan en tolerarte pues un día andas que irradias amor y otro día andas que te lleva la fregada. Cuida tu manera de actuar con las personas pues puedes lastimar o hacer daño a quien ni la debe ni la teme, no pretendas modificar la esencia de los demás pues te enteras en camisa de once varas y saldrás bien bufado o bufada. Desencadenarás bajas pasiones con una amistad, te la va a querer dejar caer bien feo pues andará como en burr@ en primavera, ten mucho cuidado a quien le aflojas en estos días pues andarás bien fértil y puedes terminar con embarazo. En la cuestión de los dineros y el trabajo se ve un escenario bastante claro, ten cuidado a quien le prestas tus cosas pues hay posibilidades que te dejen viendo y ya no te las devuelvan. Aguas con celar amistades te puedes meter en problemas, no eres dueño o dueña de tus amigos y no puedes prohibirles a quien sí y a quien no hablarle. Perdidas de objetos y llamadas o mjes de personas inesperadas en estos días.

LIBRA

Vienen cambios inexplicables que te ayudarán a mejoraren muchos aspectos de tu vida, un amor está por entrar a tu vida y esté se manifestará a través de una red social o por parte de una amistad. Un familiar a distancia se comunicará con ustedes. En lo que respecta a lazos sentimentales no jodas tanto a tu piores nada, dale su espacio a veces lo cansas con tanta opresión. No te confíes de vecinos o vecinas pues te podrán meter en chismes. Problemas en tu trabajo se resolverán en la medida en que te pongas hacer tus cosas y te dejes de andar en chismes o apoyando opiniones de personas flojas. Es momento de soltar todo eso que te ha dañado y afectado en tu vida, no tengas miedo a dar ese paso, quizás es bien difícil soltar a esas personas que han estado contigo tanto tiempo o a ese amor que ha tejido una fuerza inexplicable en tu interior; pero si ese o esas personas lejos de causarte un bien o hacerte crecer solo han logrado unirte y afectarte es momento de cerrar esos ciclos y comenzar a ver por tu felicidad. No permitas que tu altanería logré afectar a las personas que quieres o amas, andarás en estos días muy boca suelta y no te costará trabajo decir lo que siente, ten cuidado pues podrías dañar a personas que te quieren y han estado contigo en todo momento, recuerda que no tienen por qué pagar justos por pecadores.

VIRGO

Cambios en los dineros, andarás mal económicamente, pero en la medida que no gastes en fregaderas que no necesitas será en la medida en que salgas de esos problemas. Deudas se visualizan, pero también una entrada extra de dinero que te ayudará a recuperarte económicamente. Busca la manera de que se te devuelva lo mismo que das, pues en los últimos meses has dado más de la cuenta y no has recibido lo mismo que ofreces. Te sentirás triste o con ganas de mandar todo a la fregada, pasas por un trance de sentimientos de derrota y falta de interés en la vida. No busques motivos para dejarte caer, busca motivos para salir adelante y enfrentar lo que viene. No permitas que la monotonía y la rutina dañen tu relación, ten cuidado el terreno que pisas y busca la manera de cambiar la rutina que vives con tu pareja. Un viaje se aproxima y la oportunidad de iniciar un negocio. No confíes en toda la gente que tienes en tus redes sociales a la primera pues no todos son de fiar. Si tienes dudas con un sentimiento, no te adelantes y deja que madure. Una amistad te buscará para contarte una situación que la está dañando. No decaigas, no te dejes vencer, no permitas que otras personas te opriman y dañe tus sueños. La fuerza para lograr tus metas y objetivos está en ti, pero sino trabajas en buscar las oportunidades jamás lograrás concretar nada, ten presente que cuando una pura se cierra habrá otras que abrirán.

LEO

Quizás te deprimas un poco porque eres de cabeza dura y a pesar de que esa persona te trata de la fregada sigues ahí y perdonas todo, recuerda que lo principal es tu felicidad y tienes todo para lograr consolidar una relación con alguien que de verdad te gane y pague tu precio. Es momento de hacer una limpia en tu vida y cambiar tu manera de pensar. Desde el día de hoy proponte darte a desear y darte el taco, dejar de mendigar cariño, atención y amor y volverte más hijo e hija de la tostada para evitar que te sigan dañando como lo hicieron en el pasado. Envidias al por mayor en el trabajo y por parte de una amistad. Es posible que una amistad te vaya con chismes que te pondrán de muy mal humor. Ten cuidado con accidentes o caídas porque te vas a dar un buen golpe. Cuida mucho tu estado emocional, ya no pienses tanto en el futuro antes de dormir recuerda que no lo tienes garantizado, solo tu presente. Es momento de tomar decisiones y no darle tantas vueltas al asunto, si esa persona te incomoda a fregada no tienes porqué seguir ahí solo para quedar bien. Es posible que te metan en un chisme familiar, ni hagas caso a la fregada hay mejores cosas porque preocuparse. Cambios de documentos o trámites en puerta en estos días. Te vienen perfectos los juegos de azar pues traerás mucha suerte. Embarazo en una amistad se presenta en estos días.

CÁNCER

Ten cuidado pues anda una persona rondándote y quiere dañarte la existencia, debes de aléjate de personas negativas pues suelen arrastrarte, a veces te atontas mucho pues sueles meterte en problema muy seguido y eso por defender ideas de otras personas o preocuparte por problemas que no te corresponden. Atiene más tu parte física y déjate de tonterías, necesitas ejercitarte más y comer alimentos más saludables, bájales a las cheves pues estas subiendo de peso, sino te preocupas por verte bien no esperes lograr agarrar pareja, si bien es cierto que el físico es lo de menos en la actualidad la apariencia es lo primero que se ve en una persona y al final los sentimientos. Quizás has tenido dudas con tu pareja en caso de tener hacer de si te ama o no o porque no te lo demuestra como tú lo haces, esas actitudes suelen cansar a tu pior es nada, si dudas de su cariño o amor nada tienes que seguir haciendo ahí perdiendo tu tiempo el cual puedes aprovechar con alguien que no te ha sentir dudas. Se va a cancelar un viaje o un proyecto debido a falta de recursos económicos o falta de ideas. Cuida mucho tu salud pues hay posibilidades de infecciones en garganta y dolores musculares. Ya deja de reprocharte tanto el pasado, a la fregada, lo que paso pues ya fue, centra tu energía y tiempo en mejorar aspectos tuyos que no te dejan avanzar o los ves como defectos, no para complacer a los demás sino para complacerte a ti.

GÉMINIS

No culpes a los demás por el daño, tú eres el o la única culpable de tus errores porque conociendo la respuesta sigues ahí esperando que las personas cambien. Ten cuidado con las cuestiones negativas que piensas o deseas o se podrían hacer realidad. Te andarás manejando en mucho pegue, hay posibilidades de encamarte con una persona que conocerás por una red social, posibilidades de cambios de objetos o haces un trámite que tiene que ver con los dineros. Una amistad te la va a armar de pedo o va a lanzar indirectas con tal de dañarte o hacerte sentir mal, a la fregada no te dejes, pero tampoco caigas en su juego. Aprende a ver a las personas con todos sus defectos y sobre todo quédate con la persona que se enamore de tus defectos pues de tus virtudes cualquiera lo puede hacer. Viene la posibilidad de un viaje o salida de la ciudad en plan de diversión o compras. Ten cuidado con problemas de salud. Podrías tener un sueño que te va a dejar bien intrigado o intrigada, descifra su significado ahí está la respuesta que necesitas. Eres de las personas que no actúa en el momento, pero sabe guardar bien cada golpe para regresarlo cuando el enemigo menos lo espere. Los mejores días para solucionar problemas amorosos con pareja son el lunes o martes. Ten cuidado de qué manera reaccionas con las personas que quieras pues podrías cometer errores y lastimar a las personas que son importantes para ti.

TAURO

Es posible que te enteres de una noticia que te pondrá algo triste, no te preocupes no hay mal que por bien no venga. Es posible que haya cambios en tu trabajo y que una amistad sufra la pérdida de un familiar. Sino tienes una relación es porque no has querido darte esa oportunidad, que te valga mauser lo que la gente piense o diga sobre ti, necesitas ponerte las pilas para alcanzar la felicidad que no es para siempre, pero si aprovechar los máximos momentos felices. Aguas con infecciones estomacales y dolores de piernas, necesitas descansar más y cuidar lo que comes en la calle. No mendigues más atenciones de esa persona de la distancia que solo te busca cuando se le atora un problema mientras ni te masca. Aléjate de relaciones prohibidas o vas a salir bien lastimado o lastimada, no es tiempo para eso. Si tienes una relación necesitas atenderla más la descuidas por andar con tus cosas y has cambiado tu forma de ser con tu pareja ya no eres esa persona que eras cuando lo o la enamoraste y tu pareja ha notado el cambio. Días de suerte el fin de semana. Posibilidades de viaje y compra de ropa o salida con amistades. Es momento de cambiar tu forma de pensar, la vida te quiere devolver lo que te debe, pero por culparte por errores del pasado y querer resolverle la vida a los demás antes de resolver la tuya es que esas oportunidades se han ido.

ARIES

Es posible que te inviten a salir de fin de semana, tu vete, necesitas disfrutar más la vida que es corta, no te quedes con ganas de nada y que te valga 2 hectáreas lo que la gente piense o diga de ti pues ellos no te dan pa el gasto, así que tu dale vuelo a la hilacha ahorita que las puedes. Perderás una oportunidad que tenías con una persona por tu pend3jez y lentitud. Deja de tener tanto miedo a enamorarte o jamás lograrás concretar algo, si ya te fregó en tu pasado y te fregaron la existencia aprende a superarlo y dejar todas esas cuestiones en el pasado, sino has avanzado es porque no has querido y no te lo has propuesto, oportunidades has tenido, pero de verdad que se te han ido de la mano por esperar que llegue algo que no llegará ni regresará. Ten cuidado con una amistad de tez aperlada pues te va a dar el beso de judas, anda hablando un puño de fregaderas a tus espaldas. No comas tanto picante ni harinas pues vienen problemas de gastritis y colitis en estos días. Es posible que extrañes mucho a unas personas, te hacen falta en tu vida y algunas veces sientes impotencia al no poder estar con ellos o ellas como tú quisieras. Ten cuidado con accidentes en casa o trabajo pues estarán a la orden del día. Si tienes quien te gratine el mollete no andes buscando lo que ya tienes, a veces les das caldo a todo mundo y después ya te anda. Ten cuidado con esperar más de la cuenta algo que no va a llegar. No te dejes llevar por chismes de vecindad sobre todo si vienen de familia con la que no tienes relación alguna.