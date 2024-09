Roy Jones dice que Berlanga debe ser preciso si quiere noquear a Canelo

Roy Jones Jr. expresó que Edgar Berlanga debe ser preciso con su pegada si quiere noquear a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en los primeros cuatro rounds porque, de no hacerlo, el mexicano lo castigará y no cree que el boricua soporte sus golpes.

En una entrevista con el canal de YouTube Fight Hub TV, Jones Jr. explicó que Berlanga dará una mejor pelea que Jaime Munguía, pero piensa que no aguantará igual que el tijuanense. Por eso, el excampeón de peso pesado cree que es vital su pegada para vencer a Canelo Álvarez.

“Depende de qué tan preciso sea Berlanga con su poder de golpeo (la posibilidad de noquear al mexicano). Si es preciso con sus golpes, hará que Canelo se quede con las manos en casa. No estará dispuesto a contraatacar. Si no son golpes precisos, entonces Canelo se va a interponer. Eso se determinará por lo bueno que sean los golpes de Berlanga. Durante tres o cuatro rounds, va a ser fantástico si dura tanto”, dijo.

Edgar Berlanga dice que tiene el poder para noquear a Canelo Álvarez. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“No sé si Berlanga puede aguantar los golpes de Canelo. Creo que Canelo puede aguantar los suyos porque aún no he visto a Canelo realmente herido en una pelea (…) Creo que da una mejor pelea que Munguía, pero excepto en la recta final, no sé si será una pelea tan buena porque no sé si puede soportar las cosas que Munguía soportó y siguió atacando. No sé si Berlanga puede aguantar ese tipo de castigo y seguir adelante”, agregó.

Aunque Edgar Berlanga noqueó a 16 oponentes en el primer round, la verdad es que ninguno de ellos eran peleadores de nivel. Cabe destacar que cuatro de sus últimas cinco peleas se fueron a la distancia después de eso y no se ha visto tan dominante como en sus primeros combates.

Desde que se anunció, el duelo entre Canelo Álvarez y Berlanga ha sido muy criticado porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano y tampoco es el que esperaban ver, ya que David Benavídez para muchos merecía la oportunidad titular.

Según los expertos en el deporte, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente y por nocaut en la primera mitad de la pelea, aunque el boricua tiene poder en su pegada y podría poner en apuros al tapatío.

Canelo Álvarez prometió que le daría una paliza a Edgar Berlanga. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

