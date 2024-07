Pitbull Cruz predice ganador de Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga

Isaac ‘Pitbull’ Cruz predijo que Saúl ‘Canelo’ Álvarez sería el ganador de la pelea que protagonizará con Edgar Berlanga el 14 de septiembre y donde defenderá su campeonato unificado de 168 libras en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En una entrevista con La Opinión, Pitbull Cruz expresó que sí le parece atractivo el combate de Canelo Álvarez con Berlanga –a pesar de que algunos fanáticos y expertos opinan lo contrario– y cree que será una guerra que pasará a la historia de la rivalidad México-Puerto Rico.

“Sí (le parece atractiva la pelea). Todos los peleadores, hasta el más fácil que puedas ver en el papel, pueden ser o resultar el más peligroso o el más complicado. Y bueno yo creo que Berlanga es buen peleador y lo ha demostrado igual como en su momento le tocó a Jaime (Munguía), que son de los peleadores jóvenes que hoy en día están desafiando a Canelo. Yo creo que va a ser una guerra y va a quedar para la historia en la rivalidad entre México y Puerto Rico”, dijo.

“Totalmente Canelo (ganará). Ahora sí que no veo por donde pueda ganar Berlanga. Sí es fuerte y un poco más alto que él, pero lo vi en la última pelea que tuvo Berlanga y no fue de las mejores actuaciones, pero bueno no hay que descartar la posibilidad de que le pueda dar alguna sorpresa a Canelo”, agregó.

La pelea de Canelo Álvarez con Edgar Berlanga ha recibido muchas críticas porque piensan que el puertorriqueno no es rival para el mexicano. Al igual que Pitbull Cruz, el pronóstico para este duelo es que el campeón unificado de 168 libras le ganará fácilmente al boricua.

Después que el mexicano llegara a un acuerdo con su retador obligatorio por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) William Scull para que se hiciera a un lado; Berlanga, David Benavídez -ambos rivales mandatorios- y Chris Eubank Jr. eran las opciones más fuertes para su segundo duelo en 2024.

Los fanáticos y expertos del deporte querían que el Monstruo Mexicano recibiera la oportunidad luego de tres años de espera, pero nuevamente el tapatío lo ignoró y eligió al puertorriqueño. Por ello, Benavídez decidió renunciar a su estatus de retador mandatorio de peso supermediano.

Berlanga había sonado desde principios de año como el favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, intensificó su campaña para que le dieran la oportunidad por los títulos y la consiguió.

Canelo Álvarez eligió a Edgar Berlanga como su oponente en septiembre. Crédito: John Locher | AP

Tras hacerse oficial la pelea, la FIB ordenó despojar a Canelo Álvarez por no cumplir con su obligación con Scull, quien ahora enfrentará a Vladimir Shishkin por el título vacante.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

Sigue leyendo:

· Presidente del CMB asegura que Canelo Álvarez no le huye a David Benavídez

· Edgar Berlanga elogia a Canelo Álvarez: “Es una leyenda”

· Edgar Berlanga cree que es un peleador diferente a cualquier otro que haya enfrentado Canelo Álvarez