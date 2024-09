JC Chávez menciona lo que le falta a Canelo para que México lo ame

Julio César Chávez mencionó que a Saúl ‘Canelo’ Álvarez le hace falta una verdadera guerra para que el pueblo de México lo ame totalmente, a pesar de que considera que el tapatío ya es una leyenda en el deporte.

En una entrevista con ESPN KnockOut, Chávez señaló que Canelo Álvarez tiene dividido al público mexicano, unos lo quieren y otros lo odian, y cree que dándole lo que quieren ver podría lograr unirlos antes de retirarse.

“Hay que dejar que termine su carrera, va a ser una leyenda, él va a ser una leyenda. Y desafortunadamente le falta una guerra para que el pueblo de México se le entregue totalmente”, dijo.

Canelo Álvarez es el campeón unificado de 168 libras y ha conseguido títulos en cuatro divisiones peso. Crédito: John Locher | AP

“Porque, desafortunadamente, yo creo que ustedes lo viven, tiene a un México dividido, a unos que lo quieren, a otros que no lo quieren. Y con todo respeto eso no pasaba conmigo, bendito sea Dios. Si acaso, no creo que los puertorriqueños (estuvieran del lado de Chávez)”, añadió.

Canelo Álvarez es una de las estrellas del boxeo que más dinero genera cada vez que sube al ring y sus fanáticos compran las entradas y el PPV para verlo pelear, pero también tiene muchos detractores que critican que el mexicano esté eligiendo oponentes de bajo nivel o que puede vencer en sus últimos duelos.

El público mexicano y los expertos deportes quieren ver al tapatío enfrentarse a David Benavídez -quien fue su retador obligatorio por tres años- por el peligro que representaba, pero lo ignoró por completo y también puso excusas para no darle la oportunidad.

La pelea con el Bandera Roja o la revancha con Dmitry Bivol, rival que lo venció en 175 libras, podría ser la guerra que menciona Julio César Chávez y que le falta a Canelo Álvarez para demostrarle al pueblo de México que también está dispuesto a asumir retos difíciles.

Canelo Álvarez es el gran favorito para ganarle a Edgar Berlanga. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Por ahora, el mexicano defenderá su campeonato unificado de 168 libras frente a Edgar Berlanga este sábado 14 de septiembre en Las Vegas, pelea por la que ha sido criticado duramente, ya que muchos piensan que el boricua no representa ningún peligro para su reinado en la división.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

