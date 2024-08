Edgar Berlanga niega haber buscado pelea con Canelo solo por dinero

Edgar Berlanga negó que su principal intención tras haber conseguido la pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez sea el dinero y aseguró que le importa más hacer crecer su legado el 14 de septiembre cuando dispute el campeonato unificado de 168 libras en Las Vegas.

En una entrevista con el canal de YouTube Million Dollars Worth of Game, Berlanga explicó que quiere llegar a estar en la posición de Canelo Álvarez en el futuro y sabe que para lograrlo debe vencerlo, por lo que odia que la gente piense que este duelo solo es un día de pago para él.

“Tengo a Puerto Rico detrás de mí y también tengo la cultura del hip-hop. Por eso digo que tengo lo mejor de ambos mundos. Me gusta tener una isla detrás de mí, que los que me odian hablen de mí y tener Nueva York detrás de mí. Es algo con lo que soñé y lo conseguí. El dinero es genial, pero me importa mucho el legado. Mi mayor miedo es perder”, dijo.

Canelo Álvarez eligió a Edgar Berlanga por la rivalidad entre México y Puerto Rico. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Es por eso que odio a esa gente que dice ‘día de pago’. No soy un cangrejo. No soy alguien que persigue el dinero. Me dio la oportunidad y trabajé duro para esto. La bolsa estará ahí el 14 de septiembre. Ya está ahí (el día de pago). Ahora, se trata de estampar mi nombre en el boxeo. Estoy tratando de llegar a donde él está. No es físico en esta pelea. Es mental. Es inteligencia, y eso es lo que marcará la diferencia”, agregó.

Aunque Edgar Berlanga diga que la bolsa que ganará no es lo más importante, la realidad es que una de las razones por las que todos quieren conseguir una pelea con Canelo Álvarez. El mexicano es uno de los nombres más grandes del boxeo en la actualidad y de los que más dinero gana cada vez que sube al ring.

Desde que se anunció, el duelo de Canelo Álvarez y Berlanga ha sido muy criticado porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano y tampoco es el que esperaban, ya que David Benavídez para muchos merecía la oportunidad.

Según los expertos en el deporte, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente al boricua y ellos tras las conferencias de prensa prometieron noquearse.

Canelo Álvarez y Edgar Berlanga casi se van a las manos en Los Ángeles. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Edgar Berlanga había sonado desde principios de año como el favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, intensificó su campaña para que le dieran la oportunidad por los títulos y la consiguió. Tras hacerse oficial la pelea, la FIB ordenó despojar a Canelo Álvarez por no cumplir con su obligación con William Scull.

Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

