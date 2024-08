Canelo Álvarez y Edgar Berlanga prometen una gran pelea en septiembre

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Edgar Berlanga prometieron una gran pelea el 14 de septiembre en Las Vegas cuando se enfrenten por el campeonato unificado de 168 libras en la primera conferencia de prensa promocional de la disputa celebrada en Nueva York.

El primer encuentro entre ambos boxeadores fue tranquilo y en el careo ninguno de los dos cedió ante la mirada del otro. Canelo Álvarez se mostró muy entusiasmado con el enfrentamiento y destacó la historia de rivalidad entre México y Puerto Rico para justificar el haber elegido a Berlanga.

“Estoy muy contento por poder estar aquí, representando a México contra Puerto Rico. Soy consciente de que me estaré enfrentando a un boxeador joven y fuerte, así que me entrenaré al máximo para esta pelea. Amo al boxeo, amo a lo que me dedico, y haré que sea un gran día para México. México vs. Puerto Rico es historia pura con tantas grandes peleas entre ambos, y esta será otro capítulo de esa historia durante una gran noche para el boxeo”, dijo el tapatío.

Edgar Berlanga quiere despejar dudas ante Canelo

Debido a las críticas que ha recibido la pelea, Edgar Berlanga aseguró que frente al mexicano hará su trabajo y disipará las dudas que tienen sobre él porque siente que su oportunidad de convertirse en un peleador legendario.

“Hay muchas dudas sobre mí, pero he afrontado la adversidad toda mi vida. Esta es mi oportunidad de ser legendario en el boxeo. El 14 de septiembre será memorable y haremos historia honrando a Puerto Rico vs. México, la rivalidad más grande del boxeo. Vendré a pelear este 14 de septiembre. Haremos nuestro trabajo”, declaró.

La pelea de Canelo Álvarez con Berlanga no ha tenido gran aceptación porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano. Según los expertos, el pronóstico para este duelo es que el campeón unificado de 168 libras le ganará fácilmente al boricua.

Los fanáticos y expertos del deporte querían que el Monstruo Mexicano recibiera la oportunidad luego de tres años de espera, pero nuevamente el tapatío lo ignoró y eligió al puertorriqueño. Por ello, Benavídez decidió renunciar a su estatus de retador mandatorio de peso supermediano.

Berlanga había sonado desde principios de año como el favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, intensificó su campaña para que le dieran la oportunidad por los títulos y la consiguió.

Edgar Berlanga expresó que esta es su oportunidad para demostrar su valor. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Tras hacerse oficial la pelea, la FIB ordenó despojar a Canelo Álvarez por no cumplir con su obligación con Scull, quien ahora enfrentará a Vladimir Shishkin por el título vacante.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

