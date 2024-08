Óscar de la Hoya critica que vendan Canelo vs. Berlanga como México vs. Puerto Rico

El promotor Óscar de la Hoya criticó que la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Edgar Berlanga se esté vendiendo como México vs. Puerto Rico cuando todo el mundo sabe que The Chosen One nació en Nueva York.

En una entrevista con Fight Hype, De la Hoya afirmó que el enfrentamiento entre ambos será bueno, pero la idea de centrar su estrategia de marketing en la histórica rivalidad entre los dos países no le parece real.

“Creo que es real (la pelea), pero lo que siento que no es real es que están construyendo esta pelea como México vs. Puerto Rico. No sé si eso es real porque la última vez que revisé, Berlanga era de Nueva York”, dijo.

Edgar Berlanga nació en Nueva York, pero sus padres son puertorriqueños. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“La última vez que lo comprobé, creo que soy más puertorriqueño que Berlanga. Viví allí durante seis años, así que sé lo que le gusta a la gente. Sé a quién van a apoyar. Apoyaron a (Félix) Trinidad porque era el rey allí, vivió allí, nació allí. Creo que será una buena pelea, pero no la construyan como México vs. Puerto Rico”, agregó.

Antes de que se confirmara la pelea entre ambos para el 14 de septiembre, Edgar Berlanga utilizaba mucho la rivalidad entre mexicanos y puertorriqueños para llamar la atención de Canelo Álvarez y lo logró a pesar de ser estadounidense. Desde entonces los peleadores han vendido la pelea bajo este eslogan.

El duelo del mexicano con Berlanga ha sido muy criticada porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano y tampoco lo que esperaban, ya que David Benavídez para muchos merecía la oportunidad.

Según los expertos en el deporte, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente al boricua y ellos tras las conferencias de prensa prometieron noquearse.

Edgar Berlanga había sonado desde principios de año como el favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, intensificó su campaña para que le dieran la oportunidad por los títulos y la consiguió. Tras hacerse oficial la pelea, la FIB ordenó despojar a Canelo Álvarez por no cumplir con su obligación con William Scull.

Canelo Álvarez y Edgar Berlanga casi se van a las manos en Los Ángeles. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

