Edgar Berlanga llama diva a Canelo Álvarez y predice nocaut

Edgar Berlanga llamó diva a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y predijo que lo noqueará en el sexto asalto de la pelea donde retará al mexicano por su campeonato unificado de peso supermediano el 14 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En declaraciones a los medios tras la conferencia de Los Ángeles, Berlanga expresó que le molestó que Canelo Álvarez se riera en su cara y aseguró que por esa actitud arrogante es que “no les gusta a los mexicanos”.

“Soy de Nueva York. Si alguien me sonríe, soy de Brooklyn, soy del barrio. Si estoy hablando con alguien y se ríe en mi cara, es una falta de respeto. Si estoy mirando a un tipo y empieza a sonreírme en Nueva York, probablemente le habría dado una bofetada. En la conferencia de prensa él se estaba riendo en mi cara. No me gusta cuando la gente sonríe. Cuando la gente está sonriendo, eso significa que se están burlando de mí”, dijo.

Canelo Álvarez se burló de Edgar Berlanga durante la conferencia de prensa. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“En el sexto round (noqueará a Canelo). Es arrogante. Por eso no les gusta a los mexicanos. Es una diva. Es el tipo de persona que si no tiene planchado un lado de la camisa, dice: ‘Dios mío’. No me gustan los tipos así. El 14 de septiembre veremos algo, y un tipo como él realmente va a sacar lo mejor de mí”, añadió.

A diferencia de la conferencia de prensa en Nueva York, la de Los Ángeles no fue para nada amistosa. Ambos peleadores tuvieron que ser separados por la seguridad luego que se insultaran mutuamente. De hecho esta podría ser una táctica para llamar la atención e intentar vender la pelea que desde el inicio no fue del agrado de los fanáticos.

La pelea de Canelo Álvarez con Berlanga ha sido muy criticada porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano. Según los expertos, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente al boricua.

Los fanáticos y expertos del deporte querían que el Monstruo Mexicano recibiera la oportunidad luego de tres años de espera, pero nuevamente el tapatío lo ignoró y eligió al puertorriqueño. Por ello, Benavídez decidió renunciar a su estatus de retador mandatorio de peso supermediano.

Berlanga había sonado desde principios de año como el favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, intensificó su campaña para que le dieran la oportunidad por los títulos y la consiguió.

Canelo Álvarez y Edgar Berlanga casi se van a las manos en Los Ángeles. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Tras hacerse oficial la pelea, la FIB ordenó despojar a Canelo Álvarez por no cumplir con su obligación con Scull, quien ahora enfrentará a Vladimir Shishkin por el título vacante.

Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

