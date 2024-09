Anahí contó cómo fue su propuesta de matrimonio

A casi un década de su boda con Manuel Velasco, la cantante Anahí decidió abrir el baúl de los recuerdos y contar por primera vez ante las cámaras cómo es que el político le pidió matrimonio y selló el compromiso de amor que se hoy en día se mantiene más fuerte que nunca.

En una reciente entrevista con el comunicador Yordi Rosado, la integrante de “RBD” se sinceró como nunca antes sobre algunos de los momentos personales más importantes en su vida, incluyendo su matrimonio, así como el embarazo y nacimiento de sus dos hijos.

Al ser cuestionada sobre la manera en la que su ahora esposo Manuel Velasco le pidió casarse con él, Anahí confesó que el importante momento se dio durante un viaje que realizaron a Palenque, Chiapas. Sin embargo, en ese entonces creía que este era por motivos laborales.

“Me dio el anillo en Palenque. Yo lo acompañaba a muchos eventos. No éramos esposos, éramos novios, pero estaba bien; me gustaba acompañarlo. Me acercó mucho a la gente porque nos enseñaron que a los artistas se les ve de lejos. En uno de los eventos me dice ‘quiero que me acompañes porque va a estar precioso“, narró ante la mirada curiosa de Yordi Rosado.

Anahí reveló que las pirámides de Palenque fueron testigo de este momento, convirtiéndolo en una experiencia mágica y difícil de describir: “Llegamos al evento y empezamos a caminar y noté que Manuel temblaba. Pensé que igual estaba nervioso porque el evento era grande, de repente se hinca en frente de las pirámides”, añadió.

Para finalizar, la intérprete de “Cinco Minutos” indicó que hasta el día de hoy ha sido la mejor decisión de su vida: “Me dio mucha emoción verlo que se hincara. Me dijo: ‘¿te quieres casar conmigo para toda la vida?’ Fue hermoso porque quiero estar con él toda la vida. Siempre le digo ‘sólo por hoy’ porque como esposos no puedes pensar que alguien es tuyo siempre”, declaró.

Sería el el 25 de abril del año 2015 cuando la pareja conformada por Manuel Velasco y Anahí contrajeron nupcias en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, frente sus amigos y familiares. Como resultado de su unión, dieron la bienvenida a sus dos hijos, Manuel y Emiliano.