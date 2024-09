Dana White reacciona a asistencia de Óscar de la Hoya a Noche UFC

Dana White, presidente del UFC, reaccionó a los comentarios de Óscar de la Hoya donde afirma que asistirá al evento de MMA en La Esfera este sábado 14 de septiembre en Las Vegas y no a la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

En una entrevista con Grind City Media, White indicó que la decisión de De la Hoya seguramente es para molestar a Canelo Álvarez por lo que no le sorprende, pero se desligó de cualquier polémica al declarar que respeta al mexicano.

“Bueno, no sé de dónde sacará sus boletos. No los conseguirá de mí, no sé si vendrá con (Turki Alalshikh) o cuál es su trato. Pero sí, vi (sus comentarios). Es él tratando de jo*er a Canelo, y lo he dicho un millón de veces, respeto a Canelo. Me gusta Canelo, lo he conocido, es un buen tipo”, dijo.

Óscar de la Hoya apoyará al UFC el 14 de septiembre. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Esa noche estamos hablando de la historia de México y de la historia de su gente y sus tradiciones. Hablamos del impacto que han tenido en los deportes de combate… Canelo es una gran parte de la noche. Julio César Chávez, Salvador Sánchez, todos los tipos más rudos que han salido de México. ¿Cómo no hablar de Canelo también?”, añadió.

Óscar de la Hoya la pasada semana informó que no asistirá a la “pelea aburrida” del tapatío, aunque ama al boxeo y siempre lo apoyará, porque prefiere apoyar el evento de MMA de Dana White en La Esfera.

Tanto el UFC como la pelea de Canelo Álvarez estarán conmemorando el Día de la Independencia de México y buscarán brindar un gran espectáculo al público en general, pero ambas partes quieren robarse el show el 14 de septiembre y esto ha generado una disputa entre los dos deportes.

El campeón unificado de peso supermediano enfrentará a Edgar Berlanga y está confiado en que ganará en audiencia ese fin de semana en Las Vegas. El duelo ha sido muy criticado porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano.

Canelo Álvarez y Edgar Berlanga disputarán el campeonato unificado de peso supermediano. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

En cambio, el UFC contará una cartelera repleta de peleadores mexicanos donde destaca Alexa Grasso, campeona de peso mosca y primera peleadora azteca en conseguirlo en la organización. La tapatía se enfrentará por tercera vez a Valentina Shevchenko en el evento co-estelar y en la principal Sean O’Malley defenderá su cinturón de peso gallo contra Merab Dvalishvili.

Además, la tarjeta numerada 306 estará patrocinada por Turki Alalshikh y llevará por nombre Riyadh Season Noche UFC. El mismo será el primer evento deportivo que se realizará en The Sphere y tanto el jeque árabe como Dana White están seguros de que vencerán a Canelo Álvarez ese día.

