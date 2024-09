Bernard Hopkins elige su favorito entre Canelo y Berlanga

Bernard Hopkins eligió a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón unificado de peso supermediano, como su favorito para llevarse la victoria en la pelea que protagonizará con Edgar Berlanga el 14 de septiembre en Las Vegas.

En declaraciones a los medios recogidas por Boxing News 24, Hopkins explicó que Canelo Álvarez no tendrá ninguna compasión con Berlanga por sus provocaciones y que le dará una paliza tan grande que arruinará su carrera.

“Canelo consigue el nocaut en seis o siete rounds. Berlanga tiene que ir al fuego, y por eso me voy con Canelo. Puedo equivocarme, pero lo dudo. Pero si me preguntan con quién me voy si tuviera que meterle dinero, me voy con Canelo todo el día ¿Saben lo peor que hizo Berlanga con Canelo? Le dio la energía para destruirlo”, dijo.

Canelo Álvarez prometió que le daría una paliza a Edgar Berlanga. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“A veces simplemente tienes que quedarte con la boca cerrada, para que el rival no te golpee tan feo. Que te deje con algo de carrera para seguir peleando. Pero Berlanga arruinó esa oportunidad. Canelo ya quitó eso de la mesa, y ahora quiere exhibirlo. Si antes Canelo solo quería ganarle y llevarse sus $30 millones de dólares, ahora lo que quiere es arruinarlo”, añadió.

En la conferencia de prensa en Los Ángeles, Edgar Berlanga abusó de la charla basura e hizo enojar a Canelo Álvarez. Ambos casi llegan a los golpes y el mexicano le prometió que lo castigaría por faltarle el respeto.

Desde que se anunció, el duelo entre Álvarez y Berlanga ha sido muy criticado porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano y tampoco es el que esperaban, ya que David Benavídez para muchos merecía la oportunidad.

Según los expertos en el deporte, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente por nocaut, aunque el boricua tiene poder en su pegada y podría poner en apuros al tapatío.

Edgar Berlanga hará lo posible para destronar a Canelo Álvarez. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Edgar Berlanga había sonado desde principios de año como el favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, intensificó su campaña para que le dieran la oportunidad por los títulos y la consiguió. Tras hacerse oficial la pelea, la FIB ordenó despojar a Canelo Álvarez por no cumplir con su obligación con William Scull.

Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

