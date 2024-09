Kyrone Davis predice cómo terminará la pelea de Canelo y Berlanga

Kyrone Davis, contendiente de peso mediano, predijo que Saúl ‘Canelo’ Álvarez noqueará en el sexto asalto a Edgar Berlanga el 14 de septiembre cuando disputen el campeonato unificado de 168 libras en Las Vegas.

En el canal de YouTube de YSM Sports Media, Davis explicó que antes de la conferencia de prensa no creía que Berlanga pudiera ganar, pero desde que usó su charla basura con Canelo Álvarez está más convencido de que no podrá hacerlo.

“No creo que Berlanga tenga muchas posibilidades en esa pelea. No creo que gane. Creo que lo va a intentar, pero no creo que sea suficiente. Espero una pelea competitiva porque me encantan las peleas competitivas. No creo que sea muy competitiva. Creo que Canelo sabe demasiado. Todavía le queda suficiente, y creo que va a ser un poco demasiado para Berlanga. Siempre se puede acertar en una pelea, pero a menos que sea un bombazo de un solo golpe”, dijo.

Edgar Berlanga hará lo posible para destronar a Canelo Álvarez. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Incluso si lastimas a Canelo en la pelea, Canelo lo superará y encontrará la manera de ganar. Él sabe cómo hacer ese tipo de cosas. Creo que lo mejor que tenía era mantener a Canelo dormido, y Canelo no está entrenando tan duro. Creo que eso lo despertó, y creo que probablemente no será bueno para él. Un Canelo enloquecido es un Canelo concentrado. Algunos pelean con enojo no son buenos. Él pelea con enojo. Creo que va a tener problemas. Nocaut en seis asaltos. O una de las dos (una caída sistemática o un golpe limpio)”, agregó.

Desde que se anunció, el duelo de Canelo Álvarez y Berlanga ha sido muy criticado porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano y tampoco es el que esperaban, ya que David Benavídez para muchos merecía la oportunidad.

Según los expertos en el deporte, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente por nocaut, aunque el boricua tiene poder en su pegada y podría poner en apuros al tapatío.

Edgar Berlanga había sonado desde principios de año como el favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, intensificó su campaña para que le dieran la oportunidad por los títulos y la consiguió. Tras hacerse oficial la pelea, la FIB ordenó despojar a Canelo Álvarez por no cumplir con su obligación con William Scull.

Canelo Álvarez y Edgar Berlanga casi se van a las manos en Los Ángeles. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

