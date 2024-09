Dwayne Johnson elogia el valor de Trump al ponerse de pie después de su atentado

Dwayne Johnson, considerado una celebridad en la lucha libre y en Hollywood, reconoció el valor exhibido por Donald Trump el día en que una bala le perforó una oreja durante un mitin de campaña donde pretendían asesinarlo.

El 13 de julio en Butler, Pensilvania, desde el techo de un edificio, Thomas Mattew Crooks, estudiante de 20 años, detonó en ocho ocasiones un rifle de largo alcance tratando de quitarle la vida al magnate neoyorquino, quien únicamente alcanzó a ser rosado por una bala en su oreja derecha, haciéndolo tambalear y llenando parte de su rostro de sangre.

Sin embargo, en cuestión de instantes, el expresidente recuperó la compostura y, con el puño en alto, les envió a los estadounidenses una señal de que se requería más de eso para arrebatarle el deseo de volver a gobernar a la nación.

A varias semanas de distancia, la muestra de valor proyectada por el republicano de 78 años se ganó la admiración del actor Dwayne Johnson, quien durante su participación como orador en The Value Conference, elogió su gallardía.

“No importa si amas a Donald o no. Intentaron asesinarlo. No hay lugar para eso. A pesar de que éramos quienes éramos en ese momento, sigo creyendo en el fondo que eso no es lo que somos como país. Así que, cuando él se puso de pie en ese momento, queríamos verlo“, expresó.

“The Rock” Johnson recuerda a Donald Trump asistiendo a presenciar las funciones de lucha libre donde competía. (crédito: Richard Shotwell / AP)

Asimismo, el californiano de 52 años recordó cuando llegaba a ver al exmandatario de la nación asistiendo a las funciones de lucha libre en Nueva York, donde él era considerado un ídolo.

“Solía venir a verme luchar todo el tiempo en el Madison Square Garden. Era genial”, mencionó.

Durante la carrera presidencial de hace cuatro años, “The Rock” Johnson —como se le conoce popularmente— declaró públicamente su respaldo a la candidatura de Joe Biden.

Sin embargo, reconoce que no le agradó ver cómo se terminó polarizando la ciudadanía y por ello ahora insiste en no revelar cuál será el político a quién le brinde su confianza.

“No es que le tenga miedo en absoluto, pero es que me doy cuenta de que este nivel de influencia… Voy a guardar mis opiniones políticas para mí, y creo que es algo entre yo y las urnas”, expresó hace unas semanas en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

