El argentino Mauricio Pochettino nuevo DT de Estados Unidos

Finalmente y después de casi un mes de estira y afloja, este martes la Federación de Fútbol de Estados Unidos oficializó el fichaje del director técnico argentino Mauricio Pochettino como su nuevo estratega en relevo de su colega estadounidense Gregg Berhalter.

Pochettino, un argentino con amplio cartel en Europa como jugador y como técnico dirigiendo al Espanyol de Barcelona, Southampton, Tottenham y Chelsea de la Premier League y Paris Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia con quien logró el título de Liga en la temporada 2021-2022, buscará enderezar el rumbo que extravió el equipo de las barras y las estrellas al ser eliminado en la primera fase de la pasada Copa América 2024 donde fungió como anfitrión.

Introducing… #USMNT Head Coach Mauricio Pochettino 🇺🇸 — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2024

El nuevo director técnico del seleccionado estadounidense llega en un momento crucial para esta combinado nacional, tratando de potenciar el gran talento humano que tiene en sus filas con varios jugadores participando en las principales ligas europeas encabezados por su estrella Christian Pulisic del Milán de la Serie A de Italia.

La contratación de Pochettino se oficializa después de sortear toda la serie de negociaciones con el Chelsea y con los propios dirigentes norteamericanos para estampar su rúbrica este martes con al gran encomiendo de poner a Estados Unidos en el cenit mundial en la próxima Copa del Mundo que se jugará en forma tripartita en Estados Unidos, México y Canadá.

Sobre la contratación del nuevo entrenador, el director deportivo del US Soccer, Matt Crocker, dijo que: “Mauricio es un ganador y un entrenador con una profunda pasión por desarrollar jugadores y tiene una habilidad probada de construir equipos competitivos. Su palmarés habla por sí mismo y estoy seguro de que es la mejor decisión para llevar a este talentoso grupo al siguiente nivel” .

Pochettino llega a la selección de Estados Unidos después de su paso por el Chelsea. El argentino dirigió 51 partidos con la camiseta de los ‘Blues’ y finalizó con un récord de 27 victorias, 10 empates y 14 derrotas.

“Era una oportunidad que no podía rechazar”: Pochettino

Respecto a su contratación, de entrada, Mauricio Pochettino dijo que era una oportunidad que no podía rechazar, sobre todo por tratar de hacer que una selección con tanto apoyo y con tanto potencial, que será un privilegio tratar de construir algo especial.

“La decisión de unirme a US Soccer no fue solo cuestión de fútbol para mí, se trata del viaje que este equipo y este país están haciendo. Es la oportunidad de liderar a la selección de Estados Unidos, delante de aficionados que tienen tanta pasión como los jugadores, es algo que no podía rechazar. Veo a un grupo de jugadores repletos de talentos y potencial y juntos vamos a construir algo especial”, aseguró el nuevo estratega del US Soccer.

Mauricio Pochettino llega como director técnico de Estados Unidos con el gran reto de hacer funcionar a un equipo con piezas de alta calidad pero que no han funcionado como un gran engrane. Crédito: Alastair Grant | AP

Su trayectoria

La trayectoria de Mauricio Pochettino desde jugador siempre estuvo plagada de sucesos importantes desde aquel día que Marcelo Bielsa a finales de la década de los 80 tocó a la puerta de su casa en su natal Murphy, en Santa Fe, Argentina, para llevarlo a las fuerzas básicas de Newell”s Old Boys.

A partir de ahí empezó una trayectoria que le permitió defender la camiseta argentina en el Mundial de Corea y Japón 2002, participando en los tres juegos contra Nigeria, Inglaterra y Suecia, en el peor fracaso de la selección albiceleste en un Mundial de la FIFA de la mano del polémico Marcelo Bielsa.

Empero, los casi diez años que vistió la camiseta nacional ininterrumpidamente, de 1991 a 2002, le dio el soporte para diseñar el carácter que después lo pondría en el banquillo de equipos tan destacados como el Southampton, Tottenham y Chelsea en la Premier League y después llevar al Paris Saint Germain (PSG) a lo más alto de la Liga Francesa de Fútbol, así como su debut como estratega en el RC Espanyol de Barcelona.

En el equipo español dirigió 161 partidos donde ganó 53 partidos, empató 38 y perdió 70 juegos. De ahí pasó al Southampton de la Premier League, en donde estuvo al frente en 60 juegos, con 23 victorias, 18 empates y 19 derrotas.

Luego fue contratado por el Tottenham Hotspur donde dirigió 293 partidos, de los cuales ganó 159, empató 62 y perdió 72, números que le permitieron llegar a uno de los equipos con mayor potencial económico como el Paris Saint Germain de la Ligue 1 de Francia en donde dirigió 84 partidos, con 55 victorias, 15 empates y 14 derrotas.

Finalmente, en su regreso a la Premier League, comandó al Chelsea en 51 encuentros, de los cuales obtuvo 26 triunfos, 11 empates y 14 derrotas, para un total como estratega en Europa de 649 partidos y de los cuales obtuvo 316 victorias, 144 empates y 189 tropiezos.

A message from Mauricio 🇺🇸



🗣️ ENG ➡️ 🗣️ ESP — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2024

Seguir leyendo: